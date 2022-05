Számos mesterséges nyelvet kitaláltak az emberek az elmúlt évszázadokban a nemzetközi kommunikáció érdekében, ezek közül az eszperantó bizonyult a legéletképesebbnek, ezt beszélik világszerte a legtöbben ma is.

Az alapjait dr. Lazar Markovics Zamenhof fektette le 1887-ben, s a következő évtizedekben egyre jobban elterjedt. A nyelv megszületése után 15 évvel, 1902-ben megalakult Budapesten a Magyar Eszperantisták Egylete, a mai Magyarországi Eszperantó Szövetség elődje, vagyis immár 120 esztendős a szervezet.

Voltak, akik üldözték

Az évforduló alkalmából az országos szövetség Pesten a közelmúltban az éves közgyűlése után nagyszabású emlékműsort szervezett, amelyen a Nyíregyházi „Verda Stelo” Eszperantó Egyesület is képviseltette magát. Lakatos Ildikó, Pusztai Ildikó és Asztalosné Koltai Györgyi vettek részt a rendezvényen, amelyen a kulturális összeállítás mellett dr. Halász József tiszteletbeli elnök áttekintést nyújtott a 120 év fontosabb eseményeiről, kiemelkedő személyiségeiről és a szakmai szervezetek munkájáról.

– A történelem során nem mindig támogatták a nemzetközi nyelvet és beszélőit, voltak, akik üldözték az eszperantót és az eszperantistákat. Adolf Hitler a „Mein Kampf” című írásában úgy emlegeti az eszperantót, mint egy zsidó kitalációt, ugyanis a nyelv megalkotója, Zamenhof lengyel szemorvos zsidó származású volt.

– Családtagjai sok más eszperantistával együtt koncentrációs táborokban végezték. Üldözte a nyelvet Sztálin és több vezető politikus is, mint például az albán Enver Hodzsa és Rákosi Mátyás is. A diktátorok féltek a nyelv segítségével létesített széles körű nemzetközi kapcsolatoktól – avatta be szerkesztőségünket a nyelv múltjába Asztalosné Koltai Györgyi, a nyíregyházi szervezet elnökségi tagja, aki még 1977-ben, miskolci munkahelyén ismerkedett meg az eszperantóval.

Nyelvgyakorlási lehetőség

– Az utóbbi évtizedekben az angol nyelv térhódítása következtében az eszperantó hazánkban kissé visszaszorult, pedig akik eszperantót tanulnak, sokkal könnyebben elsajátítják utána az olasz, spanyol, francia vagy más európai nyelveket. Napjainkban Nyíregyházán a Vasutas Művelődési Házban tartja foglalkozásait a nagy múltú megyei egyesület, illetve a nyíregyházi szervezet.

– Sajnos, a pandémia visszavetette a mi munkánkat, életünket is, hiszen a szigorítások miatt az otthont adó művelődési intézmény is sokáig zárva volt. A korlátozások feloldása után több társunk félt közösségbe menni, így elmaradozott néhány tagunk. Volt, aki elköltözött, több eszperantistától pedig fájó szívvel végső búcsút kellett vennünk. Ezek a folyamatok oda vezettek, hogy elöregedett a csoportunk. Fontos lenne a fiatalítás, de nem könnyű megnyerni az eszperantónak az ifjabb nemzedékek tagjait – folytatta Asztalosné Koltai Györgyi.

– Igaz, a vírusjárvány előtti években, amikor a diplomához kellett a nyelvvizsga, több fiatal is jött hozzánk tanulni, gyakorolni a nyelvet. Egyesületünk ingyen kínálta, illetve kínálja még ma is ezt a lehetőséget az érdeklődőknek a szokásos keddi összejöveteleinken 17 órától 18.30 óráig.

– Az eszperantó sok lehetőséget kínál napjainkban is azoknak, akik viszonylag könnyen és gyorsan szeretnének egyenjogúan más anyanyelvűekkel kommunikálni, vagy csak egy kellemes társaságot, hasonló érdeklődésű bel- és külföldi barátokat keresnek. Az eszperantó ma már élő nyelv, ugyanúgy fejlődik, mint a nemzeti nyelvek. Igyekszünk népszerűsíteni az eszperantót tagtársunk, Nemere István könyvein keresztül is. Egyesületünk 2019 januárjában adatta ki Nemere István „Jesa” című könyvét eszperantó nyelven, 2021 decemberében pedig pályázati támogatásnak köszönhetően az Aki keres, talál című, krimi műfajú kisregénye magyar–eszperantó nyelven jelent meg.

A kétnyelvű könyv borítója

– A könyv hasznos a nyelvtanulók számára, és a már jól beszélőknek is, de aki nem tud eszperantóul, az a magyar nyelvű szöveget élvezheti. Akik pedig szeretnének kicsit belelátni, hogy milyen is az eszperantó nyelv és mozgalom, elolvashatják a könyv utolsó lapjaira írt ismertetőt.

Döntés az idei programról

– A könyvhöz minden érdeklődő hozzájuthat, keressenek az [email protected] e-mail-címen, valamint a keddi összejöveteleinken is megvásárolhatóak a dedikált könyvek. A tagszervezetünk május végén rendezi meg az idei közgyűlését, akkor fogadjuk el az idei programot, de az már biztosnak látszik, hogy az idén is kiadunk egy könyvet eszperantó nyelven – tette hozzá befejezésül a nyíregyházi szervezet elnökségi tagja.