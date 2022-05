Minden stimmelt. A játék is, és főként az eredmény. Vasárnap újfent három pontot szerzett a Szpari második vonalbeli focicsapata. A balmazújvárosi albérletben a baráti szurkolótábor együttese, a Békéscsaba volt az ellenfél.

A csapat erejét bizonyította

Az első félidőben még csak egyet sikerült értékesíteni a számos helyzetből. Szünet után még kétszer zördült a vendégek hálója, így született meg a magabiztos győzelem.

– A vezető gólunkig nagyon jól játszottunk, több lehetőségünk, ziccereink voltak, ami igaz volt a korábbi találkozókra is – kezdte a mérkőzés értékelését Feczkó Tamás, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője. – Sajnos az elején kimaradt a sok helyzet, de a csapat erejét bizonyítja, hogy nem álltunk le, hanem az első gólig mentünk előre. Utána adtunk egy kis levegőt a csabaiaknak, hogy legyen nagyobb területünk.

– Szünet után jókor jött a második találat, még ha az ellenfél is szerezte. Aztán ismét a kapuba találtunk, és a háromgólos előnyünk után is növelhettük volna a góljaink számát, de nem sikerült. Remélem, hogy amikor legközelebb kell, nem így lesz.

Bejött, amit gyakoroltak

– Egyébként korábban is minden mérkőzésen így ját­szottunk, null nullánál ismét kifelé pattant a labda a ­kapufáról, bízom benne, hogy ez majd megfordul. A lendülettel, a tűzzel nem volt gond, a játék képe is tetszett. Olyan szituációkból sikerült helyzetet teremteni, amiket gyakoroltunk. Jól nézett ki a játékunk, és amit még kiemelnék: NB II.-es szinten ritkán látható olyan játékvezetés, amilyen volt – így Feczkó Tamás.