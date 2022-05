Szakmáry Gréta, a magyar válogatott ütője elmondása szerint régóta vágyott rá, hogy az olasz röplabda-bajnokságban játszhasson, s erre a következő szezontól lesz lehetősége, mivel szerződtette a Cuneo Granda Volley.

A 30 éves ütőjátékos az M4 Sport Sporthíradójában hétfőn elmondta, hogy tőle szokatlan módon egy szezon után vált újra együttest, ám úgy érzi, ki kellett használnia az adódó lehetőséget, mellyel régóta dédelgetett álma válik valóra.

– Szerintem ha bármelyik röplabdást megkérdezzük Európában, mindegyik azt felelné, hogy szeretne Olaszországban játszani – jegyezte meg a korábban Gödöllőn, Nyíregyházán, Békéscsabán, négy évig a német Schwerinben, az elmúlt idényben pedig a török Aydinban szerepelt sportoló. Hozzátette, hogy korábban is volt már kisebb olasz csapatoktól megkeresése, de az idén a bajnoki hetedik Cuneo adta azt az ajánlatot, ami vonzó a számára.

Kezdőjátékosnak igazolták

– Edzőváltás volt most a Cuneónál, s az új edzőről azt kell tudni, hogy korábban román szövetségi kapitány volt, és azóta figyelte a munkásságomat, mióta játszottunk ellenük a magyar válogatottal. Az pedig nekem nagyon szimpatikus, hogy tényleg azért szeretnének, hogy kezdő legyek és segítsem a csapatot – fogalmazott.

Szakmáry beszélt arról is, hogy török klubjánál szerették volna megtartani, de keresték más török csapattól, valamint Dél-Koreából és Brazíliából is. Az Európa-ligára készülő magyar válogatotthoz Szakmáry Gréta most nem csatlakozott, mert hosszabb pihenőt kapott. Új együtteséhez pedig szeptemberben, az Európa-bajnoki selejtezőket követően utazik el.