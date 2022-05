Aligha volt meglepetés, hogy a szezon elején még az Európa-liga csoportkörében is szerepelt, kétségkívül a legerősebb játékoskerettel rendelkező Ferencváros megvédte bajnoki címét a labdarúgó NB I.-ben. A borítékolható siker miatt így nem is a végső győztes, hanem a második helyezett kiléte okozta a legnagyobb szenzációt. Mint ismert, az élvonalba négy éve feljutott Kisvárda Master Good története legnagyobb sikerét érte el a vasárnap megszerzett ezüstéremmel, első Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületként végzett az első osztály dobogóján, nyáron pedig az Európai-konferencialiga selejtezőjében is indulhat.

Egyedi módszerekkel

A Várda mind a 33 forduló után dobogós helyen állt, így az éremszerzés egész szezonban érett, az ezüst azonban csak az utolsó mérkőzésen vált biztossá. Erős Gábor csapata ezt (utólag kiderült) döntetlennel is elérte volna, ám a csapat nem elégedett meg a ZTE ellen egy ponttal, hanem az utolsó pillanatban Janisz Karabeljov révén a győzelmet is kicsikarta. A sikerkovács Révész Attila a 2–1-re megnyert mérkőzés után elérzékenyülve nyilatkozott a televízióban.

– Ettől felemelőbb érzést nehéz elképzelni, a befejezést a legprofibb forgatókönyvíró sem tudta volna így megírni – mondta a sportigazgató.

– Az utolsó pillanatban nyertünk, ezzel az egész szezonban nyújtott teljesítményünket koronáztuk meg. Tíz-tizenegy év kemény munkája van benne az ezüstéremben. Nagyon büszke vagyok a játékosokra és a csapatra! Tizenkét csapatos bajnokságban nagyon nehéz ezt elérni, pláne, amióta a Ferencváros és a Fehérvár uralja az első két helyet. Talán a 2017-ben bajnok Honvédhoz hasonlíthatjuk a szereplésünket. Mi ezt a gazdasági különbséget tudatossággal el tudtuk tüntetni. Ettől nagyobb elismerés nekem nem kell. A játékosainkat jó ideje egyedi módszerrel választjuk ki, ami az adatfeldolgozást részesíti előnyben. Ha be lesznek töltve a hiányposztok, akkor a következő időszakban még szebb és élvezetesebb mérkőzéseket láthatunk.

Mindenki pótolható

A sportvezető hozzátette, a sikeres szezon nem jelenti azt, hogy nem lesznek távozók a csapattól, sőt!

– Ennek a klubnak a legnagyobb értéke, hogy megtaláltuk azokat a játékosokat, akikben megvan a fejlődési lehetőség, nem olyanokat szerződtettünk, akik már valahol jót nyújtottak – fogalmazott Révész Attila.

– Most is van három-négy játékos, aki pillanatnyilag jól teljesít, de ez volt a csúcsa, a későbbiekben ezt nem tudja hozni. Helyükre muszáj hozni éhes játékosokat, akik a következő szezonokban „leszakítják a mezt az ellenfelekről”. Ha a jelenlegieknek magasabb bért adunk és itt tartanánk őket, azzal hibát követnénk el, ugyanakkor megfelelnénk a társadalmi elvárásoknak. A szakmának viszont túl kell lépnie a külső elvárásokon. Minden alkalommal a következő lehetőséget kell figyelembe venni. Nem esünk kétségbe, ha nem marad mindenki, mert a következőket is felépítjük, akár még magasabbra szintre. Két-három hónapja ki vannak választva a játékosok, akik érkezhetnek, most a személyiségi vizsgálatok következnek, meg kell nézni, hogy beillenek-e a csapatunkba.

Ha távozik, tisztességgel teszi

Az új keret kialakításánál a nemzetközi kupaindulást is figyelembe kell vennie a klubnak.

– Ha jó a sorsolásunk, akár két-három kört is lehet menni – vélekedett a sportvezető.

– Három-négy erősítéssel közép-európai szinten meghatározó eredményt lehet elérni. Ugyanakkor a magyar élvonal is nagyon erős, arra is kell készülni. Láttuk, hogy a tőlünk gazdaságilag erősebb, jobb játékoskerettel rendelkező kluboknak is jelentős problémát okozott a heti két mérkőzés, ami már júliusban, augusztusban is megvan. Az NB I.-re külön keretet kellene létrehozni, aminek meg kell vizsgálni az anyagi feltételeit, de nem lehetetlen, minden megoldható.

A legnagyobb kérdés mindezek mellett az, hogy vajon maga a sportigazgató marad-e, ugyanis Révész Attila néhány hete úgy nyilatkozott, az idény végén távozik a klubtól.

– Bármi is lesz, nem hagyom itt úgy a csapatot, hogy mindenki mehet, ahova akar. Kész tervvel, játékosok idehozatalával, átmenetet biztosítva távoznék, mint ahogy egy normális cégnél megtörténik az átadás-átvétel. Vagyok olyan tisztességes, hogy így csináljam meg – szögezte le Révész Attila.