Gémtech csoport

Milota-Szatmárcseke 1-2 (0-0)

Milota, 100 néző, v.: Oláh.

Milota: Császár Zs. – Lizák, Móricz, Fejes M., Delényi, Balogh (Rétfalvi), Rácz (Tóth), Fejes D., Szaniszló, Nagy, Makula. Edző: Elek László.

Szatmárcseke: Juhász – Kóczé J. (Korpás), Horváth (Bozsányi), Banga J., Kóczé G., Banga B., Mándi, Algács B., Kóczé A. (Mursa), Algács E., Császár P. Edző: Szűcs István.

Gól: Fejes M. (11-esből)

Elek László: – Be vagyunk oltva góllövés ellen, ez a vereség is ennek tudható be.

Szűcs István: – Az eredménytől függetlenül mindig mondjuk, hogy fair play. Addig azonban míg a két szó mögött nincs igazi tartalom, nem ér semmit. Szerettük volna szombaton játszani, ellenfelünk azonban nem ment ebbe bele… Gratulálok a srácoknak a győzelemhez.

Nábrád-Tisztaberek 0-5 (0-3)

Nábrád, 50 néző, v.: Tomori.

Nábrád: Horváth – Balogh, Puskás, Suba, Mercz Z. (Mercz Gy.), Kovács, Fábián, Kis R., Rácz, Pásztor, Kis Z. Edző: Kónya Zoltán.

Tisztaberek: Gergorics – Lancsár (Papp), Molnár Róbert, Lukács, Molnár Roland, Molnár K., Bencze, Tóth (Kosztya), Bodó, Garda, Algács S. Edző: Oroszi István.

Gól: Molnár 3, Bodó, Algács S. Ifi: 2-7.

Kónya Zoltán: – Sajnos ilyen különbséggel is megérdemelten nyertek a vendégek.

Oroszi István: – Gratulálok a srácoknak a helyenként jó játékkal párosuló a győzelemhez, a Nábrádnak pedig kitartás a hátralévő mérkőzésekre.

Nyírvasvári-Nagydobos 1-3 (0-0)

Nagydobos, 150 néző, v.: Hadházi.

Nyírvasvári: Nagy – Bécsi (Schmidt), Karczub, Kovács, Balogh, Tóth, Csiszár, Polacsek, Pető, Serbán, Kiss (Lazók). Edző: Berettyán Gábor.

Nagydobos: Pindzsula – Budaházi, Bégány, Paragh M., Rácz Zs., Szabó, Paragh K. (Mikes), Filep, Darcsi (Molnár), Rácz P., Rácz D. Edző: Czine Máté.

Gól: Kiss, illetve Molnár 2, Szabó. Ifi: 19-2.

Berettyán Gábor: – Gratulálok a vendégeknek a győzelemhez. A saját csapatomat sem tudom elmararasztalni, mert a fiúk mindent megpróbáltak, ezúttal ennyire futotta.

Czine Máté: – Egy nagyon nehéz mérkőzésen úgy érzem fittebbek voltunk, valamint a helyzeteinket is jól használtuk ki. 1-1-nél meleg volt a helyzet, de megérdemelten győztünk. Szerdán újra jövünk.

Ópályi-Kocsord 2-2 (1-0)

Ópályi, néző, v.: Kondor.

Ópályi: Oláh – Terjék (Jónás), Szilágyi (Lupcsa), Máté, Varjasi, Fodor, Szender (Bíró), Kiss, Balogh (Varga), Máté, Bartha A (Patály L.). Edző: Bartha Miklós.

Kocsord: Gergely – Huszti, Erdei A., Pálfi, Haga, Szimuly, Jónás (Tóth), Ruha, Erdei E., Orosz, Horváth. Disznós Gusztáv.

Gól: Varjasi (11-esből), Bíró, illetve Jónás, Erdei. Ifi: 22-0.

Disznós Gusztáv: – Az első féliben nyújtott játékunk nyomokban labdarúgást is tartalmazott. A második félidőben már kicsit magunkhoz tértünk, helyenként ól játszottunk és megérdemelten egyenlítettünk.

Nyírbéltek-Vámosoroszi 1-0 (0-0)

Nyírbéltek, 150 néző, v.: Veres.

Nyírbéltek: Körmös M. D. - Ricsei, Békési, Boldizsár, Bákai, Szabó, Jónucz, Gyarmati, Gózner (Sárga), Fleisz (Kósa), Hóhágyi (Kevert). Edző: Körmös Miklós.

Vámosoroszi: Munkácsi – Garda, Bakó, Márton, Somogyi R., Kövesligeti (Kiss), Rigó, Imre M., Róka, Riskó, Szabó. Játékos-edző: Riskó Tibor.

Gól: Róka (öngól). Ifi: 9-3.

Körmös Miklós: – Korrekt játékvezetés mellett egy sziporkázó mérkőzésen egy gól döntött, amelyet ellenfelünk rúgott, mégis mi nyertünk.

Riskó Tibor: – A kritikán aluli, nevetséges játékvezetés döntően befolyásolta mérkőzés kimenetelét. Kíváncsi lettem volna a végeredményre, ha megadják szabályos góljainkat. Ezzel együtt büszke vagyok a csapatomra, tartásból jelesre vizsgáztunk, külön gratulálunk kapusunk Munkácsi Máté osztályon felüli produkciójához.

Encsencs-Csengersima 1-6 (1-5)

Encsencs, 50 néző, v.: Kocsis.

Encsencs: Klenik – Kozma, Kóródi, Nagy (Balogh), Tallódi, Radnai, Kiss (Szilágyi), Bíró L. (Szedlacsek), Bíró I. Zsolt, Bíró II. Zsolt, Vincze. Játékos-edző: Szilágyi Gábor.

Csengersima: Orosz – Volkán, Horváth, Gere, Ilbán, Mona, Asztalos (Domokos), Szabó D. II., Algács (Szabó), Dávid (Tóth), Halász. Játékos-edző: Volkán Roland.

Volkán Roland: – Magabiztos jó játékkal szereztük meg a 3 pontot. További sok sikert kívánok Encsencsnek. Gratulálok az ifiknek. A csapat őszinte részvétem fejezi ki Belbe Rolandnak nagymamája elvesztése miatt.

Nyírerdő csoport

Jéke-Szabolcsveresmart 1-2 (0-0)

Jéke, 100 néző, v.: Maleskovits. Jéke: Csucska – Bunkóczi, Iván (Végső Sz.), Szatmári, Homoki, Végső Á., Borzák, Farkas, Huszti, Kovács, Boda. (Németh). Edző: Dolhai Máté. Szabolcsveresmart: Bandor – Baksa, Deák, Tóth G., Tóth D., Kantár, Bandor, Rostás, Kovics, Horváth, Győri. (Balogh). Edző: Tóth Tibor. Gól: Farkas, illetve Tóth 2. Kiállítva: Balogh (80. p.) Ifi: 2-3.

Tóth Tibor: - Duci vezérletével, igazi csapatmunkával, tiszta lelkiismerettel jöttünk le a pályáról amit szeretnénk a polgármester úrnak, elnök úrnak és a minket elkísérő szurkolóknak ajánlani.

Nyírkarász-Ajak 3-4 (1-2)

Gyulaháza, 50 néző, v.: Makszim.

Nyírkarász: Molnár- Kántor, Szegedi, Bombera (Farkas), Kézi (Szabó), Csaholczi, Simon, Nádasi, Mocsár, Ujj Gy., Ujj K. Edző: Molnár István. Ajak: Leskovics – Iski, Markos, Balogh Tamás, Balogh Tibor,(Földvári), Szopkó, Harakály, Magyar, Homoki, Bakó, Csap. Edző: Barati István. Gól: Szegedi 2, Bombera, illetve Homoki, Bakó, Markos, Kántor (öngól). Ifi: 0-7.

Molnár István: - Gratulálok a vendégcsapatnak.

Barati István: - Jelen helyzetünkben bravúr a győzelem, sokat tettünk érte. Nem adtuk fel, a hozzáállás miatt jár a gratuláció a fiúknak.

Ladányi TC-Pátroha 2-0 (0-0)

Mezőladány, 100 néző, v.:Homonai.

Ladányi TC: Pécsi – Sajtos,(Deskó), Balogh R., Balogh G. (Lőrincz), Demeter, Jónás D. (Varga), Jónás M., Szitai, Cser, Szilágyi (Jónás J.), Jónás K. Edző: Sajtos András. Pátroha: Csáki T. – Kalu, Varga, Mozga, Balogh, Molnár, Nagy, Mohl, Méhész, Csáki L., Csépke. Edző: Lusánszki László. Gól: Jónás D., Deskó. Ifi: 2-6.

Sajtos András: - Csapatom átérezte a mérkőzés súlyát. Mindent megtettek, hogy nyerjünk, kitűnő játékvezetés mellett. Gratulálok minden játékosomnak. További sok sikert Pátrohának.

Újdombrád-Tiszakanyár 2-0 (1-0)

Újdombrád, 100 néző, v.: Dienes. Újdombrád: Nagy – Németh, Balla J., Éles (Bilecz), Sinka, Tóth N., Ponczók, Tóth Á., Lippai, Balla K. (Lakatos), Kocsi. Edző: Balla János. Tiszakanyár: Kanyári – Molnár (Csire), Dobrai (Oláh), Feka A., Bodnár, Feka L., Dócs Gábor, Pásztor, Csépke, Dócs Gergő (Szarvas), Nagy. Edző: Bodnár Gábor. Gól: Ponczók 2. Ifi: 1-5.

Balla János: - Kicsit feszült hangulatú meccsen, megérdemelten nyertünk. Jelenleg ezzel a két góllal jobbak vagyunk Tiszakanyárnál. Gratulálok a fegyelmezett játékhoz. Ponczók Tibor második a gólja a forduló gólja volt szerintem. Köszönjük a szurkolók biztatását.

Bodnár Gábor játékos-edző: - Az első félidő elején helyzeteinket kihagytuk, amely megbosszulta magát. A hazaiakm egszerezték a vezetést és a második flédőben bebiztosították a győzelmüket. Az első félidei kritikus játékvezetés mellett nem tudok elmenni. Gratulálok Újdombrádnak.

Fényeslitke-Tuzsér 4-3 (2-1)

Fényeslitke, 100 néző, v.: Frindik. Fényeslitke: Juhász – Miskolczi G., Szaharda, Kovács, Gyüre, Nagy Z., Miskolczi Á., Nagy M., Takács, Arnóczki, Rusznák. Edző: Nagy Zoltán. Tuzsér: Csuka (Balogh) – Fábián, Pásztor, Tóth (Szőke, (Görbe)), Jónás, Jaczina, Koszta, Setét Z., Orgován, Setét G., Nagy. Edző: Szabó István. Gól: Nagy Z., Miskolczi G., Szaharda, illetve Nagy 2, Fábián (11-esből). Ifi: 1-5.

Nagy Zoltán: - A több játékos nélkülöző vendégeket sikerült hazai pályán legyőzni. Fegyelmezett, jó játékkal szereztük meg a három pontot.

Szabó István: - Ezután a mérkőzés után mindkét fél részéről több embernek is el kell számolni a lelkiismeretével...

Kék-Vaja 2-2 (1-1)

Kék, 100 néző, v.: Kiss. Kék: Csorba – Mátrai, Pauliska (Marsi), Veress (Duan), Poór (Ferenczi), Szikszay (Szuromi), Bodó, Lakatos, Akai ( Veress), Tóth, Dócs. Edző: Fabók István. Vaja: Vakarcs – Pálfi, Zakor M., Borsi (Katona), Bálint, Zakor G., Lakatos I., Sándor, Zakor J., Simák, Lakatos T. Edző: Siska Attila. Gól: Lakatos E. 2, illetve Ifi: 1-3.

Fabók István: - Szabolcsi emberek évtizedes megfigyelés alapján megállapították, hogy ami vízbe esik, az vizes lesz.

Siska Attila: - Most az egyszer nem nyilatkozom, mert ha az őszinte véleményemet elmondanám, akkor eltiltanának.

Gergelyiugornya-Záhony 6-2 (5-1)

Gergelyiugornya, 100 néző, v.: Goneth. Gergelyiugornya: Révész – Baráth, Danku J., Mándi, Illés, Szabó (Sebestyén), Danku A., Tóth (Csonka), Bancsi, Boda (Lakatos), Fejes. Edző: Szilágyi Bertalan. Záhony: Mészáros – Zán, Sárkány (Halász), Setét (Szabó), Gombkötő, Balogh, Bara, Angyal, Pálosi, Kiss, Lupcsa. Játékos-edző: Gombkötő Sándor. Gól: Boda 3, Mándi 2, Sebestyén, illetve Gombkötő, Zán. Ifi: 5-1.

Balogh István elnökhelyettes: - Az első félidőbe nagy iramot diktáltunk, jöttek a gólok is. Másodikban visszavettünk, mert nem bírtuk ez a nagy tempót. Úgy gondolom megérdemelten nyertünk ezen a sportszerű mérkőzésen. Sok sikert Záhonynak.

Gombkötő Sándor: - Úgy gondolom a hat kettő ellenére, büszkék lehetünk a csapatra. Amit eddig elértünk, az nem a véletlen műve. A hazaiak megérdemelten nyertek, a vereség ellenére is elégedett vagyok a játékvezetéssel. Nem adjuk fel, van hátra két forduló, ahol bárhol bármi előfordulhat. Köszönjük szépen Kenyér barátomnak a vacsora meghívást.

