Nehéz, és a sok csalódás miatt hosszúnak tűnő szezont tud maga mögött a Fatum-Nyíregyháza. Pedig az együttes nagy reményekkel vágott neki az idénynek. Az együttes az Extraligában és a Magyar Kupában is címvédő volt, valamint a Bajnokok Ligája főtábláján is kipróbálhatta magát.

Fontos meccseket buktak

Sérülés miatt már a szezon előtt változtatni kellett a tervezett kereten, majd idény közben is voltak egészségi problémák, valamint jó néhány játékos a várakozásokon alul teljesített. A változtatásokra szükség volt, hiszen a nyíregyháziak a magyar bajnokságban elbukták a rangadókat, viszonylag korán biztossá vált, hogy legjobb esetben is a második helyről kezdhetik meg a rájátszást (végül negyedikként zárták az alapszakaszt). A Bajnokok Ligájában a világ egyik legjobb csapatának számító Coneglianóval is egy csoportba kerültek, így is csalódás, hogy játszmát sem sikerült nyerni a nemzetközi porondon.

– Viszontagságos évad volt, hiszen tavaly mindent megnyertünk, ebben az idényben viszont nem sikerült megvédeni a címeinket – értékelt dr. Mohácsi Máté, a csapatot üzemeltető Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. ügyvezetője.

– Látszott már az elején, hogy nem lesz könnyű szezon, bár sok olyan játékost igazoltunk, akiknek komoly pedigréjük volt, ezért azt hittük, hogy be fognak válni. Sajnos nem így teljesítettek, ezért bele kellett nyúlni a játékoskeretbe. Ez mindig kétélű fegyver, mert hiába jobbat hozol, megbontod a csapat kémiáját. Talán ez volt a legfontosabb, hogy nem volt olyan összhang és minőség sem, mint az előző idényben. Sportról beszélünk, azt is el kell viselni, amikor nem sikerülnek a célok.

Merthogy a szezon legfontosabb időszakában nem sikerült döntőbe jutni a kupában és az éremszerzés is elmaradt, a legnagyobb csalódás azonban kétségkívül az elbukott Extraliga-negyeddöntő volt. A Fatumnak az 5. hellyel kellett beérnie, amit már nem Németh Szabolccsal a vezetőedzői pozícióban, hanem az idény közben szakmai igazgatónak érkező Szasa Nedeljkovics irányításával ért el.

Alakul az új csapat

– Bele kellett nyúlni a szakmai stábba is, mert úgy láttuk, elfáradt a kapcsolat a vezetőedző és a játékosok között – magyarázta meg a döntést a sportvezető. – Sok dolgot megpróbáltunk, új játékosokat hoztunk, beszélgettünk a stábbal, a lányokkal, úgy éreztük, hogy minden lehetőséget kimerítettünk. A végén már nem volt más, adni kellett egy olyan löketet a csapatnak, ami kihozza a gödörből az együttest. A négy közé már nem tudtunk bejutni, de Szasa Nedeljkovics kinevezésével a hátralévő meccsekből kihozta a csapat a maximumot, az ötödik helyért vívott párharcokat sérülésekkel teli is megnyerték.

Szasa Nedeljkovicsnak június végéig szerződése van a klubbal, egyelőre kérdéses, marad-e, és ha igen, milyen pozícióban. Ami viszont biztos, hogy a játékoskeretben lesznek változások. Korábban hivatalossá vált, hogy Nikola Radosová, Pintér Andrea és Bodovics Hanna sem marad, míg Tóth Dalma befejezi a pályafutását. A maradók közül egyelőre Genesis Francesco és Tóth Fruzsina ismert.

– A magyar játékosokkal egyeztettünk, négyen biztosan maradnak, velük szerződést kötöttünk – árulta el az ügyvezető. – Sajnos lesznek távozók is, helyükre újak érkeznek, vannak kiszemeltjeink, és már tárgyaltunk is velük. Minimum két magyar igazolásra szükség lesz. Amennyiben a magyar mag megvan, utána jöhetnek a légiósok. Tavaly nagyon szűk volt a piac, bízunk abban, hogy sikerül minőségi játékosokat szerződtetnünk.

A Fatum-Nyíregyháza az ötödik helyezéssel megszerezte a nemzetközi kupaindulás jogát, ám előbb meg kell vizsgálni az anyagi feltételeket, hogy biztossá váljon, él-e vele a klub.

A Fatum-Nyíregyháza eredményei a 2021–2022-es idényben

Extraliga, alapszakasz

Kaposvár–Nyíregyháza 0:3

Nyíregyháza–Újpest 3:0

Vasas–Nyíregyháza 3:1

Nyíregyháza–Békéscsaba 2:3

MTK–Nyíregyháza 2:3

Nyíregyháza–Szent Benedek 3:0

DVTK–Nyíregyháza 0:3

Nyíregyháza–Kaposvár 3:0

Újpest–Nyíregyháza 1:3

Nyíregyháza–Vasas 2:3

Békéscsaba–Nyíregyháza 3:0

Nyíregyháza–MTK 3:1

Szent Bendek–Nyíregyháza 3:1

Nyíregyháza–DVTK 3:0

Negyeddöntő

Nyíregyháza–Kaposvár 0:3

Kaposvár–Nyíregyháza 1:3

Nyíregyháza–Kaposvár 1:3

Kaposvár–Nyíregyháza 3:1

Az 5-8. helyért

Nyíregyháza–DVTK 3:0

DVTK–Nyíregyháza 0:3

Nyíregyháza–DVTK 3:0

Az 5. helyért

Nyíregyháza–Újpest 3:0

Újpest–Nyíregyháza 2:3

Nyíregyháza–Újpest 3:0

Bajnokok Ligája

Chemik Police–Nyíregyháza 3:0

Fatum–Conegliano 0:3

Ub–Nyíregyháza 3:0

Conegliano–Nyíregyháza 3:0 – játék nélkül

Nyíregyháza–Chemik Police 0:3

Nyíregyháza–Ub 0:3

Magyar Kupa, nyolcaddöntő

MÁV Előre–Nyíregyháza 0:3

Nyíregyháza–MÁV Előre 3:0

Negyeddöntő

DVTK–Nyíregyháza 0:3

Nyíregyháza–DVTK 3:0

Elődöntő

Szent Benedek–Nyíregyháza 3:0

Nyíregyháza–Szent Benedek 2:3

Bronzmérkőzés

Békéscsaba–Nyíregyháza 3:1