A Balkány is azon csapatok közé tartozott a Nyír-Wetland megyei I. osztály mögöttünk hagyott idényében, amely a középmezőny stabil tagja volt, és picivel eredményesebb szerepléssel a dobogón végezhetett volna. Ezt így látja az együttest edző Mirgai László is.



Szakolyi hazai pálya



– Nagyon változatos, körbeverésekkel színesített idényen vagyunk túl – fogalmazott a tréner. – Az utolsó öt fordulóban a tizedik helytől minden csapatnak megvolt a lehetősége akár a dobogóra is felkerülni, ezek között voltunk mi is. Szinte az egész tavaszi szezont 12-13 játékossal csináltuk végig, ezért is vagyok nagyon büszke a srácokra, mert a kitűzött célt túlteljesítettük, a középmezőny elején végeztünk és a Magyar Kupa főtáblájára jutottunk, amihez Csengerben kellett győznünk. Ha van még három minőségi cserénk, biztos vagyok benne, hogy dobogón végzünk.



A csapat a saját létesítménye felújítása miatt tavasszal nem tudott ténylegesen hazai pályán szerepelni.



– Köszönjük a szakolyi sportegyesületnek és Bocskai Erzsébet polgármester asszonynak, hogy rendelkezésünkre bocsátották a sportlétesítményt, a mérkőzésekre és az edzésekre mindig jól előkészített pályán dolgozhattunk, reméljük, hogy a következő fél szezonban is használhatjuk a szakolyi pályát – így a mester. – Külön köszönet a szakolyi embereknek és a balkányi szurkolóknak, hogy szép számmal szurkoltak nekünk.



Szlovákiába utaznak



– A mi erőnk a jó közösségben van, illetve a korrekt vezetőink által biztosított nyugodt háttérben rejlik. Köszönjük Pálosi László polgármesternek és Obsitos Norbert elnökünknek, hogy minden feltételt biztosítottak – tette hozzá Mirgai László.



Az edző elárulta, hogy a Balkány július 4-én kezdi meg a felkészülést, hét mérkőzést tervez lejátszani, köztük egy szlovák NB III.-as gárdával, amit a kétnapos szlovákiai edzőtáborban bonyolít le az egyesület. A háttérben is folyamatos a munka, a vezetők 4-5 új játékossal szeretnék megerősíteni a keretet.



Balkányi számok



Végeredmény



7. hely 30 12 8 10 59-51 44Hazai pályán

7. hely 15 8 2 5 31-22 26Idegenben

7. hely 15 4 6 5 28-29 18Házi góllista. 13 gólos: Vasas Tamás. 11 gólos: Kerecsen József. 9 gólos: Bartha Zoltán. 6 gólos: Kovács Erik, Rózsa Norbert. 3 gólos: Kanál Roland. 2 gólos: Mercs János, Tóth Dávid. 1 gólos: Csatári Áron, Fodor Tamás, Furó Zsolt, Lakatos János, Németi Máté.