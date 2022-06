A második negyed megint csak feszült volt, a vendégek hetese tartotta csapatát, Tóthék viszont hiába védekeztek jól, a dobások kijöttek. Aztán az 5. percben a hazaiak egy 11-0-ás futással megléptek. Ellenfelük azonban visszazárkózott, a félidő végére nyolc ponttal (31-23) vezettek Savicék. A pihenő Asztalosnak és Tóthnak tett jót, mert a harmadik negyedben csak ők tudtak pontot szerezni a hazaiaknak. Igaz összesen csak 10-et, míg az ellenfél 11-et, így az utolsó negyed előtt is marad tíz pont alatt a különbség. (41-34)

Jött az utolsó, mindent eldöntő negyed, ahol már minden energiájukat mozgósították a csapatok. A vendégek rendre letámadtak szinte egész pályán, a hazaiak viszont így gyorsan tudtak kontrázni. Kovács Tibor vezetőedző jól cserélgetett és a csapat két “nagy szíve” Asztalos és Savic már a 7. percre 13 pontot dobott, hozzájuk pedig Tóth és Földesi is csatlakozott, miközben vendég kosár csak három volt. Így három perccel a vége előtt, 18 pontos hazai vezetésnél jöhettek a fiatalok és azok akik nem játszottak még a mérkőzésen. Ők pedig nem, hogy tartották az előnyt, hanem növelték. A mindig jól beszálló Vida most Savicot is jól helyettesítette és Skorcov, valamint Zajácz két triplájával feltették az i-re a pontot és “kiütötték" a már kimerült ellenfelet. Fölényes 69-43 lett a vége. Ezzel a négyesdöntőbe jutott a NYÍKSE és készülhet a jövő heti Final Four-ra, ahol az ország 50 NB II.-es csapatából a legjobb négy küzd majd az NB I. Zöld csoportjába való jutásért.

A mérkőzést követően a nyíregyházi együttes ünnepélyes körülmények között vehette át a Keleti csoport bajnok aranyérmeit.

SUNSHINE-NYÍKSE - MAFC MARTOS 69-43 (19-13, 12-10, 10-11, 28-9)

NYÍKSE: Asztalos 20, Savic 20/12, Tóth 10, Földesi 3/3, Zajácz 3/3. Csere: Vida 7/3, Skorcov 3/3, Tisza 3/3, Bíró, Bolden, Szilasi. Vezetőedző: Kovács Tibor