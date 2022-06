A Kisvárda Master Good SE az előző szezonban 18 pontot gyűjtve a kilencedik helyen fejezte be a pontvadászatot. Nyáron hárman távoztak és öt érkezője volt Bakó Botond csapatának. A vezetőedző elmondása szerint a felkészülés alatt jól beilleszkedtek az új játékosok, a közelmúltban véget ért szezonra pedig helyezésben is és játékban is előrelépést várt csapatától. Tervüket sikerült teljesíteniük, félévkor 13 pontjukkal a hetedik helyen álltak, a bajnokságot pedig 24 egységgel, félévi pozíciójukat megtartva végeztek.

Nehéz volt a csapat sorsolása, hiszen az első négy fordulóban kellett megküzdeniük a DVSC-vel, a Siófokkal és a Győrrel is. A Balaton-partiakat sikerült bravúros hajrával legyőzniük.

Mind játékban, mind helyezésben, mind pontszámban sikerült előrelépnünk, emellett mentálisan is sokat fejlődött a csapat, mert az előző szezonban öt mérkőzésünk is volt, amikor a végjátékban megremegtek a kezek, így az egygólos mérkőzéseket sorra ellenfeleink nyerték meg. Ebben a szezonban a hazai Debrecen elleni találkozót kivéve ezeket megnyertük, vagy megtartottuk a döntetlent, és idegenből is hoztunk olyan pontokat, amik korábban nem sikerültek, gondolok itt például az MTK elleni budapesti mérkőzésünkre vagy a dunaújvárosi találkozóra.

Nem volt azonban zökkenőmentes már a szezonkezdet sem, hiszen az utolsó edzőmérkőzésen megsérült Termány Rita, akire nem számíthatott az egész bajnokságban. Aztán elveszítették Veronika Habánkovát is, így jobb szárnyon maradt szélre egyedüliként Udvardi Laura, a kettes pozícióban pedig a hosszú sérüléséből visszatérő Karnik Szabina, aki a Fehérvár ellen lépett újra pályára.

Ezek a dolgok felértékelik egész éves teljesítményünket. Karnik Szabinára egy kilenc hónapos sérülésből, rehabilitációból visszatérve szakadt rá a nagy teher, bár nem volt teljesen magára hagyva, mert rengeteg opciót kipróbáltunk és Mészáros-Mihálffy Adriennt is gyakran bevetettük ebben a pozícióban. Ettől függetlenül természetesen megéreztük Veronika Habánková hiányát. Volt azonban három posztunk, a jobb szél, a beálló és a kapus, ahol gyakorlatilag egyemberesek voltunk. Udvardi Laura már a második szezonját hozta le egy nagyon stabil, jó teljesítménnyel. Mátéfi Dalma a bajnokságot nyolcvan százalékban végig védte, a nagyon fiatal Leskóczi Boglárka sokat segített neki, mert Darina Sulega sajnos nem tudott hozzátenni a csapat teljesítményéhez. Dalma és Bogi fokozatosan nőttek bele a feladatba és decembertől kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Beállóban Dombi Luca is szinte végigjátszotta a mérkőzéseket, támadásban és védekezésben is stabil tagja volt a csapatnak. Nem ismert kifogást, sérülten, félig sérülten is rendelkezésünkre állt.

Amióta átvette a szakmai irányítást, szembetűnő, hogy a csapat rendkívül jól védekezik, már harmadik éve a negyedik legkevesebb gólt kapja a bajnokságban. Viszont szezonról szezonra a legkevesebb találatot is jegyzik.

Vallom, hogy stabil védekezés és jó kapusteljesítmény nélkül nem lehet jó eredményt elérni. Nyilván szeretnénk több gólt is lőni, ehhez azonban még fejlődnünk kell, vannak olyan játékosok, akiktől támadásban szeretnénk jobb teljesítményt látni a jövőben. Egy-egy mérkőzésen sikerült is, de a következő lépés az, hogy végig a szezonban hozzanak stabilan egy jó átlagot. Ekkor lehetünk még hatékonyabbak és eredményesebbek. Ebben az évadban fejlődött a lerohanásos játékunk, a gyors labdafelvitel rendezetlen védelem ellen, a következő lépés az lesz, hogy gyors középkezdésben is előrelépjünk. Valamint csökkentenünk kell a technikai hibáink számát, s hatékonyabbá kell tennünk az átlövőjátékunkat.

Elmúltak azok az idők, amikor az ellenfelek a kötelező két pontért utaztak Kisvárdára. A csapat nem adja olcsón a bőrét, mindenkinek alaposan meg kell dolgoznia a sikerért. Hazai pályán a Győr ellen még vezettek a 48. percben, a Fradi ellen pedig megnyerték a második félidőt.

Ez már az előző szezonban is így volt, és ez erre az idényre is igaz. A Győrön és Fradin kívül egyedüliként a Mosonmagyaróvár tudott magabiztosan nyerni itt, a többi csapat vagy vesztesen, vagy pontvesztéssel, esetleg minimális különbségű győzelemmel utazott haza. Mai napig szívfájdalmam a nagyon csúnya körülmények között elveszített Debrecen elleni mérkőzésünk.

A lejátszott mérkőzések közül, akár a végeredménytől függetlenül, melyikkel volt a legelégedettebb, illetve melyik találkozó volt az, amelyik miatt van hiányérzet önben?

Az előbb említett Debrecen ellen nagyon jól játszottunk, az egyik legjobb mérkőzésünk volt, egy kiemelkedő siker csúszott ki a kezünkből. Egyértelműen mi voltunk a jobbak, nekünk kellett volna nyernünk, továbbra is azt gondolom, hogy az nem a mi hibánk volt. A hazai Vác, illetve a Mosonmagyaróvár, valamint az Érd elleni idegenbeli meccsünk lefelé lóg ki a sorból. Ezeken a találkozókon nem játszottunk jól, rengeteg hibát vétettünk, csoda lett volna, ha pontot vagy pontokat szerzünk. Hozzáteszem, Érden még így is majdnem sikerült, megvolt a lehetőségünk a döntetlenre. A csapat tartását mutatja, hogy amikor önmagunkhoz képest rosszul teljesítettünk, akkor sem lehetett megtörni bennünket. Erőnket az is mutatja, hogy egy nehéz helyzet után az utolsó két mérkőzésen egy góllal tudtunk nyerni két jó csapat ellen, mert a játékosokat nem nyomta agyon a tét.

Idény közben ki kellett költözniük megszokott helyükről, új helyen edzettek, játszottak. Mennyire zökkentette ki ez a csapatot a komfortzónájából?

Nem szoktam panaszkodni, mert azt gondolom, hogy az nem visz előre bennünket. Én nem a problémákat keresem, hanem a feladatot látom, amit meg kell oldani. Akkor sem panaszkodtunk, amikor sérülés miatt meghatározó játékosainkat veszítettük el az egész szezonra, akkor sem tettük, amikor kisebb- nagyobb sérülések miatt ugyan csak egy-két mérkőzésre dőltek ki játékosok, sőt kis túlzással meg sem említettük. Mindig azzal foglalkoztunk, hogy bármennyien is vagyunk, jól teljesítsünk és a lehetőségeinkhez képest a legjobbat hozzuk ki magunkból. A csarnokváltásról annyit, hogy a lehető legkisebb rossz történt meg velünk, nem kellett másik városba, idegen helyre költöznünk, nem kellett ingáznunk nap mint nap edzésre, mérkőzésre, nem kellett más csapat edzésidejéhez alkalmazkodnunk. Öt percnél többet nem is beszéltünk róla, mert értelmetlen lett volna. Az adott helyzetben a lehető legjobb megoldás született, csak 100 méterre kellett arrébb jönnünk.

Minden körülményt figyelembe véve hogy érzi, kihozta-e magából a maximumot a csapat, vagy maradt benne?

Helyezésben talán nem volt több bennünk. A hetedik hely ezzel a kerettel jó helyezés a világ egyik legerősebb bajnokságában. Hiányérzetem természetesen mint minden edzőnek, nekem is van, ha nem lenne, az lenne a baj. Van pár mérkőzés, amelyen többet vártam volna magunktól, akkor lennék teljesen elégedett, ha ezeken a mérkőzéseken is megszereztük volna a pontokat. Örülök viszont, hogy nagyon sok játékosunk meggyőző és stabil teljesítményt nyújtott. Örömmel tölt el, hogy nagyon sok fiatal játékosnak tudtunk komoly lehetőséget adni a bizonyításra, akik megmutatták, hogy van bennük potenciál. Kalapot emelek a lányok előtt, mert egész szezonban szenzációsan edzettek. Rengeteget dolgoztak, így megérdemlik az öt és fél hetes pihenőt. Köszönettel tartozunk vezetőinknek és szponzorainknak, hogy lehetővé tették a zavartalan munkát. Hálával tartozunk a stábnak és a személyzetnek a sofőrtől a takarítókig, hogy munkájukkal lehetővé tették azt, hogy nekünk csak a kézilabdával kelljen foglalkoznunk. Nem feledkezhetünk meg szurkolóinkról sem, akik végig lelkesen buzdítottak bennünket és sokszor átsegítettek bennünket a holtpontokon.

A Kisvárda Master Good SE bajnoki szezonja a számok tükrében

Végeredmény

7. 26 11 2 13 657–700 24

Hazai pályán

7. 13 7 1 5 353–362 15

Vendégként

8. 13 4 1 8 304–338 9

Megítélt bajnoki hétméteres:111

Értékesített bajnoki hétméteres: 87

Házi góllövőlista

118 gólos: Radojevics Tamara. 108 gólos: Dombi Luca. 74 gólos: Udvardi Laura. 66 gólos: Bouti Fruzsina. 61 gólos: Karnik Szabina. 57 gólos: Juhász Gréta. 53 gólos: Alekszandra Sztamenics. 41 gólos: Siska Pálma. 28 gólos: Mészáros-Mihálffy Adrienn. 21 gólos: Veronika Habánková. 14 gólos: Dombi Katalin. 12 gólos: Mérai Maja. 3 gólos: Zavaczki Boglárka. 1 gólos: Mátéfi Dalma.

Bajnoki mérkőzések

DVSC–Kisvárda 30–22

Kisvárda–Siófok 35–34

Vasas–Kisvárda 23–30

Kisvárda–Győr 25–31

Fehérvár–Kisvárda 24–18

Szombathely–Kisvárda 22–31

Kisvárda–Budaörs 26–24

Kisvárda–Mosonmagyaróvár 23–30

FTC–Kisvárda 25–20

Kisvárda–Érd 31–27

Vác–Kisvárda 29–23

MTK–Kisvárda 22–22

Kisvárda–Dunaújváros 29–26

Kisvárda–DVSC 27–28

Siófok–Kisvárda 24–20

Kisvárda–Vasas 33–28

Győr–Kisvárda 31–15

Kisvárda–Fehérvár 30–26

Kisvárda–Szombathely 24–24

Budaörs–Kisvárda 29–34

Kisvárda–Vác 19–23

Mosonmagyaróvár–Kisvárda 36–26

Kisvárda–Ferencváros 23–34

Érd–Kisvárda 18–17

Kisvárda–MTK 28–27

Dunaújváros–Kisvárda 25–26

Magyar Kupa-mérkőzések

Budaörs–Kisvárda 22–24

Kisvárda–Mosonmagyaróvár 31–24

Győr–Kisvárda 33–19