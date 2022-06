Kétség nem férhetett hozzá, hogy az NB II. Észak-keleti csoportjának legjobb csapata ebben a szezonban is a Nyírbátor volt. Gubó Alexék mindenben a legjobb mutatót produkálva utcahosszal védték meg bajnoki címüket. Céljukat már a szezon előtt sem rejtették véka alá, de nem csak beszéltek róla, tettek is érte. Négy év eredményes munkáját megköszönve a vezetőedzői pozíciót Csapos Jánostól Molnár András vette át. Az európai mesteredzői végzettséggel rendelkező szakember hosszú idő után tért vissza Nyírbátorba, ahol korábban játékosként és edzőként is tevékenykedett. A csapat magját sikerült egyben tartaniuk, de céljaik eléréséhez tovább erősítettek: Nyíregyházáról érkezett Gadnai Attila, Vasas György és Tamás Menyhért. Minden készen állt arra, hogy megkezdjék a nagy menetelést.



Nem vállalják az osztályozót



– Tudtuk, hogy hosszú utat kell megtennünk, de készen álltunk a feladatra, amelyhez minden személyi és tárgyi feltétel adott volt. Azzal is tisztában voltunk, hogy ellenünk mindenki kettőzött erővel lép pályára, mindenki a mi skalpunkra vadászik – fogalmazott Petneházi Zsolt, a Nyírbátor szakágvezetője.



Az előző év tapasztalata azt mutatta, hogy csak akkor tudnak osztályozó nélkül magasabb osztályba lépni, ha hibátlan teljesítménnyel rukkolnak elő. Ősszel azonban a 4. fordulóban botlott a csapat, Kisvárdán döntetlenre végeztek, egyetlen vereségüket pedig tavasszal az Acélváros vendégeként szenvedték el, bajnoki címüket azonban így sem veszélyeztette semmi.



– Ha csak a tényeket nézzük, megismételtük előző szezonbeli teljesítményünket, egy döntetlennel és egy vereséggel „lehoztuk” a bajnokságot. Mégis nagy különbség volt a kettő között, mert ez egy sokkal erősebb bajnokság volt, mint az előző. Új csapat volt az Acélváros, amely rögtön ezüstérmet nyert, valamint a bronzérmet nyerő DEAC II. Nagyon sajnálom a kisvárdai pontvesztésünket, de még nagyobb bánatom a Miskolc elleni vereségünk. Utóbbi találkozón egy olyan játékos is szerepelt és dobott 12 gólt ellenünk, akit a mi mérkőzésünk előtt elkövetett vétségért csak később tiltották el. Így három veszített ponttal jogot szereztünk arra, hogy osztályozót játsszunk az NB I./B-be jutásért. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy Pánczél Zoltán ismét elhódította a gólkirályi címet. Tulajdonosunkkal egyeztetve az a döntés született, hogy nem veszünk részt az osztályozón, a csapat a következő idényben is hasonló feltételekkel és anyagi kondíciókkal az NB II.-ben indul – zárta Petneházi Zsolt.

Pánczél Zoltán

Forrás: Egyesület



Az idény végén az együttestől elköszönt Molnár András vezetőedző, így a Nyírbátor felkészülését augusztus elején már új edzővel kezdi meg, akinek személye még ismeretlen.



Bátori bizonyítvány



Végeredmény

1. 22 20 1 1 730–573 41

Hazai pályán

11 11 – – 391–296 22

Idegenben

11 9 1 1 339–277 19

Házi góllövőlista.

160 gólos: Pánczél Zoltán. 115 gólos: Vasas György. 92 gólos: Szedlacsek János. 81 gólos: Gubó Alex. 73 gólos: Bor Márk. 67 gólos: Mészáros Ákos. 43 gólos: Tamás Menyhért. 27 gólos: Albecz Bence. 22 gólos: Varga Richárd. 17 gólos: Fábián Vince, Illés Norbert. 11 gólos: Siket Kornél. 5 gólos: Lapos István.