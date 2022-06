Még két meccs vár a Nyíregyháza Spartacus második számú csapatára. A szezon két legfontosabb megmérettetése, hiszen a tét az NB III.-ba jutás. Mint ismert, az osztályozó sorsolásánál nem volt szerencséje a nyíregyházi csapatnak, mert kapott ellenfelet, mégpedig a Tolna megyei bajnok Majosi SE-t.

A vendégek visszamennének

Majos Bonyhádhoz tartozik, úgy mint mondjuk Sóstóhegy Nyíregyházához. A Majosi SE az NB III.-ból kiesve a megyei bajnokságban a huszonhét meccséből hármat veszített el és háromszor ikszelt. A Tolna megyei hírportálon, a teol-on megjelentek alapján a majosiak szombaton délelőtt otthon edzenek, majd buszra szállnak és Nyíregyháza felé veszik az irányt.

– A srácok nagyon várják a mérkőzést, látom rajtuk a koncentrációt és az elszántságot – mondta Kardos Ernő, a majosiak edzője. – Mindenki nagyon szeretné, hogy visszakerüljünk az NB III.-ba, a klub még szurkolói buszt is indít Nyíregyházára. Nagyon jó hangulatban várjuk a találkozót, olyan kohéziós erő jellemzi a csapatot, amit sem játékosként, sem edzőként nem tapasztaltam még korábban. Igyekeztünk feltérképezni a szabolcsiakat, egy agilis, lendületes csapat lesz az ellenfelünk. Van, ami mellettük, van, ami mellettünk szól. Abszolút kétesélyes a párharc, azt gondolom, hogy nem az első találkozón fog eldőlni a továbbjutás. Az, hogy mi játszhatjuk saját pályánkon a visszavágót, nekünk kedvez, a nyíregyházi srácok is megtapasztalhatják azt a pokoli hangulatot, ami a hazai meccseinket övezi. Fantasztikus szezonon vagyunk túl, a srácok az én szememben már így is hősök, de nagyon szeretnénk feltenni az i-re azt a bizonyos pontot – húzta alá Kardos.

– Ha egy edző panaszkodik, azt hihetik, hogy fél a mérkőzéstől – kezdte érdeklődésünkre Huszák Géza, a Szpari II. mestere. – Aki figyelemmel kísérte a csapatot, láthatta, hogy tavasszal nagyon sok problémánk volt és még van is. Az pedig érthetetlen, hogy a bajnokság után olyan szabályt hoztak, hogy csak olyan játékosunk játszhat az osztályozón, aki az utolsó két NB II.-es meccsen nem lépett pályára vagy a megyei bajnokságban legalább tízszer szerepet kapott. Tavaly a tarpai együttessel már osztályozóztam, akkor a csabaiaknál hét olyan játékos volt, aki játszott az NB II.-es együttesben is. A Nagyhalász elleni utolsó bajnokin is már nagyon sok ifistával léptünk pályára, rengeteg sérültünk van. Jó néhány fiatalnak még sok volt a felnőttbajnokság.

Nem lesz könnyű meccs

– Vannak gondjaink, de természetesen szeretnénk feljutni és történelmet írni a Szpari életében. Mindent megteszünk, toldozzuk-foltozzuk a csapatot. A pozitívum az, hogy a srácok éhesek a sikerre. Az ellenfélről túl sokat nem tudunk, videóztunk, igyekszünk a legjobban felkészülni belőlük. Van két-három kimondottan jó focistájuk.

– Nem lesz könnyű a vasárnapi mérkőzés, de bízom benne, hogy jó eredménnyel várhatjuk majd a visszavágót – így Huszák Géza.

Az osztályozó odavágója vasárnap 17.30-kor az örökösföldi sporttelepen kezdődik, a belépés ingyenes.

A párosítások

Cigánd SE (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)–Körösladányi MSK (Békés megye)

Szegedi VSE-Pizzamonster (Csongrád megye)–Technoroll Teskánd KSE (Zala megye)

Gödöllői SK (Pest megye)–Csornai SE (Győr-Moson-Sopron megye)

PTE PEAC (Baranya megye)–Zsámbéki SK (Komárom-Esztergom megye)

Balatonlelle SE (Somogy megye)–Bánk-Dalnoki Akadémia (Nógrád megye)

Pénzügyőr SE (Budapest)–Balmazújvárosi FC (Hajdú-Bihar megye)