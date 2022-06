A megszokottnál kevesebb indulója volt a KEVIÉP RX Fesztiválnak, ám izgalmas futamokból annál több. A máriapócsi RabócsiRingen a pünkösdi ralikrossz­ünnepet a kétnapos viadal jelentette, amelyik az országos bajnokság (RNBO) harmadik futama és a Közép-Európai Zóna Bajnokság (CEZ) második köre volt. Szombaton esett, vasárnap viszont hétágra sütött a nap. A délutáni finálék sorát a juniorok kezdték azonnal izgalmakkal. Kunkli Bendegúz és Gál Gréta akadtak össze, a nagy bukás után jött a megismételt rajt – négy autóval –, amit Gonda Ákos nyert.

Nagy Kamilla kiforgatta ifj. Béke Attilát

Forrás: Mán László

Falba vágódva zárta a versenyt

A Hibrid Suzukiknál az előző két futamban győztes ifjabb Bartha Aurélnak nem jött ki igazán a lépés, összeakadt Körmöczi Ákossal és a falban zárta a versenyt. A szintén nyíregyházi Vaskó Dominik végzett az élen. Held Márton bakizott, mert joker nélkül teljesítette a penzumot, így hiába érkezett célba másodikként, a mezőny végén zárt.A SuperTouringCars -2000 kategóriában hiányzott a cseh Roman Castoral, a finálét igen meggyőző autózással a legutóbbi fordulóban is élen záró ifjabb Ficza Ferenc nyerte.

Bunkoczi Soma megreptette a gumikat

Forrás: Mán László

Érdekesség, hogy a tizenegy géposztályban öten maradtak százszázalékosak, azaz mindhárom fordulóban az élen végeztek. Így Laczkó Lehel (Super 16000), Vámosi Tibor (STC+2000), Lóránt Benjámin (MX5 Kupa), Csuti Kristóf (Hankook Racer Kupa), valamint Gonda Ákos (Junior Kupa).

Kárai büntetése

A durranást jelentő SuperCars-fináléban öten vágtak neki a hat körnek. A rajt után a címvédő, az előző két fordulóban győztes Kárai Tamás állt az élre, mögötte Benyó Márk nyomta. Ők ketten kissé megléptek, mögöttük hatalmas volt a csata. A bajnokságba most beszálló Antal István olyannyira szorongatta Koncseg Zoltánt, hogy sikerült is megelőznie. Koncseg nem hagyta annyiban, aztán az ötödik kör kezdetén beütött a krach. Vass Csaba besokallt, a gumifal visszavágta, ezzel Koncseg Audiját is elkapta, a nagy bukás miatt le is állították a futamot és a teljesített körök alapján eredményt hirdettek. Időközben Benyó utolérte Kárait, aki a hátsó szakaszon szabálytalankodott, így bár elsőként intették le, ötmásodperces büntetést kapott és ezzel csak a második helyen zárt, mert Benyó lett a győztes.

Turán Lotti is megismerkedett a földsánccal

Forrás: Mán László

A bajnokság következő fordulója június utolsó hétvégén a Bécstől északra, majd száz kilométerre fekvő ausztriai Fuglauban lesz.

Ralikrossz

KEVIÉP RX Fesztivál

SuperCars (5): 1. Benyó Máté (Ford Focus), 2. Kárai Tamás (Audi A1), 3. Antal István (Mitsubishi Colt), 4. Vass Csaba (Skoda Fabia), 5. Koncseg Zoltán (Audi A1)

Super 1600 (5): 1. Laczkó Lehel (Opel Astra), 2. Répási Róbert (Skoda Fabia), 3. Nagy Benjámin (Suzuki Swift), 4. Császár Kornél (Skoda Fabia)

SuperTouring +2000 (6): 1. Vámosi Tibor (BMW E 36), 2. Gabay Zion (BMW E36), 3. Held Zoltán (BMW M3), 4. Szabolcs Róbert (Mazda RX8), 5. G. Nagy Zoltán (BMW E 36)

SuperTouringCars -2000 (5): 1. Ficza Ferenc (Peugeot 208 RX), 2. Körmöczi Gergő (Suzuki Swift), 3. Janzer György (Renault Clio), 4. Zentai Sándor (Ford Puma), 5. Borka Péter (Honda Civic)

SuperTouringCars -1600 (6): 1. Szabó Bulcsu (Honda Civic), 2. Kailbach Gergely (Honda Civic), 3. Pallag-Bozsák Csaba (Honda Civic), 4. ifj. Nedecki László (Skoda Fabia), 5. Fekete Dániel (Suzuki Swift), 6. Zám Ferenc (Suzuki Swift).

Magyar Kupa (5): 1. Szabó Csanád (Suzuki Swift), 2. Kenesei Gábor (Suzuki Swift), 3. Madari Tamás (Suzuki Swift), 4. Perendy Péter (Suzuki Ignis), 5. Kulcsár Dániel (VW Polo).

Swift Hybrid RX Kupa (4): 1. Vaskó Dominik, 2. Körmöczi Ákos, 3. ifj. Bartha Aurél, 4. Held Márton (mind Suzuki Swift Hybrid RX)

MX5 Kupa (7): 1. Lóránt Benjámin, 2. Szabó Szilárd, 3. Herczeg Tamás, 4. Horváth Ottó, 5. Várkonyi Bence, 6. Néveri Konrád (mind Mazda MX5)

Hankook Racer Kupa (16): 1. Csuti Kristóf, 2. Papp Szebasztian, 3. Papp Krisztofer, 4. Csuti Máté, 5. Kovács Domonkos, 6. Turán Lotti (mind Suzuki Swift).

Astra Kupa (14): 1. Panyik Dániel, 2. Kisharsányi, 3. Stadler Mihály, 4. Nagy Kamilla, 5. ifj. Béke Attila, 6. Zsebi Zoltán (mind Opel Astra)

Junior Kupa (10): 1. Gonda Ákos, 2. Kelő Gere Ádám, 3. Bütösi Balázs, 3. Szabó Bence, 5. Gál Gréta, 6. Kunkli Bendegúz (mind Suzuki Swift).