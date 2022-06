A Nyír-Wetland megyei első osztály hajrája nagy versenyfutást hozott a dobogós helyekért, amit végül a bajnok Szpari II. mögött az Ibrány és a Vásárosnamény szerzett meg. A Csenger sokáig jól állt a versenyben, az utolsó fordulókban aztán sok problémával küszködött, ennek is betudható, hogy végül négy ponttal lemaradt a bronz­éremről (ugyanennyivel az ezüstről) és az ötödik pozícióban végzett.

– Az őszi szezonban 27 pontot szereztünk, a tavasz aztán már nagyon nehezen indult, mert februárban kitört az ukrajnai háború, több játékosunk maradt a határ túloldalán. Egészen pontosan öttel csökkent a keret, amit megéreztünk tavasszal, már csak 21 pontot szereztünk – értékelte az idényt Barcsay István, a Csenger edzője.

– Ennél több is összejöhetett volna. A Nagyecsed és az Ibrány ellen is vezettünk a hajrában, ám a kilencvenötödik percben pontokat veszítettünk. Újfehértón a nyolcvankilencedik percben tizenegyest hagytunk ki, ezeken a meccsen hat pontot hullajtottunk, azokkal a második helyen végeztünk volna. De ilyen a foci... Nagyon szoros volt a tabella eleje, egy-egy meccs után több pozíciót lehetett előre vagy hátra lépni.

Fiatalokat is bevetettek

Az edző a legjobb mérkőzésnek a Nyíregyháza II. elleni hazai találkozót titulálta. A csengeriek Barcsay Márk két találatával úgy nyertek kettő nullára, hogy a csapat kapuját az akkor debütáló, 19 éves Korompai Milán védte. Mint mondta, azon a napon mindenki hiba nélkül odatette magát. A tréner bevallása szerint egyébként a hozzáállással máskor sem volt probléma.

– Le a kalappal a fiúk előtt, mert sérülések és eltiltások is nehezítették a helyzetünket, többször éppen csak ki tudtunk állni tizenegyen – árulta el. – Voltak, akik sérülten vállalták a játékot, a szezon végére ezzel együtt sem voltak variálási lehetőségeim, nem tudtam belenyúlni a csapatba. Több olyan ifjúsági játékost is bevetettünk az idényben, aki élete első megye egyes bajnoki mérkőzését játszotta. A fiúk megállták a helyüket, csak gratulálni tudok a csapat teljesítményéhez, hogy nehéz körülmények között is ilyen jó teljesítményt nyújtott. Köszönöm a polgármester, az önkormányzat és a szponzorok támogatását, a vezetők munkáját, a szurkolók segítségét és a játékosok hozzáállását, amire sosem volt panasz.

Csengeri mutatók

Végeredmény 5. hely 30 13 8 9 75-58 47

Hazai pályán 4. hely 15 9 4 2 47-22 31

Idegenben 9. hely 15 4 4 7 28-36 16

Házi góllista. 23 gólos: Barcsay Márk. 8 gólos: Popovics Norbert. 7 gólos: Lengyel Marcell. 5 gólos: Katona Pál, Ohár Román. 4 gólos: Balogh Árpád. 3 gólos: Antal Roland, Csorvási Ádám, Margitics László, Nagy Miklós, Osváth Sándor, Stef Gheorghe. 1 gólos: Bence Levente, Gaál Krisztián, Lacatos Tibor, Oláj Erik, Varju Patrik.