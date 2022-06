A rájátszásban folytatódhat a Levelek Spartans kiváló szezonja. Mint ismert, a csapat tavaly újoncként indult a Divízió II.-es bajnokságban, és akkor sem vallott szégyent, az idén viszont a liga egyik legerősebb gárdájává lépett elő. A spártaiak az első három meccsüket nagyon magabiztosan nyerték meg, így már akkor biztosnak tűnt, hogy bejutnak a rájátszásba. Utóbb kiderült, az Újpest Bulldogs elleni vereség „csak” a kiemelést befolyásolta, a mieink bejutottak a playoffba!

Kezd beérni a munka

– Tavaly is csak annyin múlott a jobb szereplés, hogy kevesen voltunk, a rövid kispad miatt a védelmünk nem volt elég pihent a nagyobb versenyképességhez – emlékezett vissza a csapatot vezető Szépe József. – Az idén néhány új igazolással sikerült stabilizálni a védelmet, ez megadta azt a lehetőséget, hogy a játékra koncentráljunk, nyugodtabban tudunk figyelni a támadásra. Sok munkát tettünk bele, nem álltunk meg a szezon végén, folyamatosan dolgoztunk, voltak edzőtáboraink, ami meglátszik az eredményen.

A Divízió II. 13 csapatos, ezzel a legnépesebb kiírás a magyar amerikaifoci-ligák között. A szövetség a sorsolással igyekezett megkönnyíteni a csapatok dolgát, arra törekedett, hogy minél kevesebbet kelljen utazni. Emiatt – ha nevében nem is – nyugatra és keletre oszlott a bajnokság, utóbbiban erősebb volt a mezőny.

Neves ellenfeleket vertek

– Papíron a Jászberény volt a legkönnyebb ellenfelünk, de combos erősítést kapott a Titanstől. Ez látszik az eredményen, kaptunk tizennégy pontot, és az elején vezettek is. Sok hibával játszottunk, de sikerült összeszedni magunkat, és a hibákat nem követtük el a második félidőben. Az első három meccsünk mindegyikére igaz, hogy a nagyszünetben sokat javítottunk a játékunkon – árulta el.

– Az Eger tavaly a Divízió I.-ben indult, fizikailag megterhelő meccset játszottunk vele – folytatta. – Mi nyertünk ellenük a legmagabiztosabban, ami annak köszönhető, hogy végig higgadtan játszottunk. Kulcsemberek sérültek meg azon a meccsen, a sérüléshullám most is tart. A Miskolc elleni volt az első hazai találkozónk, sokkal nehezebb volt a mérkőzés, mint amit az eredmény mutat. Ők tavaly a Steelersszel együtt megnyerték a Divízió I.-es bajnokságot, idén is hét-nyolc HFL-játékos van a keretükben. Meglepő, hogy ennyi sérülttel hatékonyan tudott működni a játékunk ellenük. Sok energiát tettünk a felkészülésbe minden meccsünkön, a fiúk próbálták végrehajtani a taktikát. Az első három meccsen ez többé-kevésbé sikerült, az Újpest védelmét is feltörtük az első félidőben, de a második negyedben olyan kulcsemberek sérültek meg, akiket nem tudtunk pótolni.

Nem esélytelenül

A Spartans ötödik kiemeltként bármeddig jut a rájátszásban, idegenben kell játszania. Elsőként július 10-én a Fehérvár Enthroners II. vendégeként.

– A Fehérvárnak hosszú a padja. Hogy egy példát mondjak: ellenfelünknek 12 védő falembere van, míg nekünk a komplett védelmünk áll ugyanennyi játékosból. Igazi Dávid és Góliát csatája lesz. Nem érzem, hogy mi lennénk a favoritok, viszont nem vagyunk esélytelenek. Megnézve a sorolásukat, a tizenhárom csapatos bajnokság tizedik, tizenegyedik és tizenharmadik helyezettjével, valamint az elsővel játszottak. Ha a védelmünkből nem esik ki három meghatározó ember, talán kisebb különbséggel kapunk ki az utolsó meccsünkön, és azzal megelőztük volna a Fehérvárt a tabellán. Bárhogy is lesz, a fiúk eddig is szép teljesítményt nyújtottak, óriási eredmény, hogy a második szezonunkban itt vagyunk. Köszönöm a szurkolók segítségét, hogy végig izgulták velünk az eddigieket – zárta szavait Szépe József.





A Levelek Spartans programja

Wolverines–Spartans 14–40Eger Heroes–Spartans 7–30Spartans–Miskolc Renegades 46–7Spartans–Újpest Bulldogs 36–66Rájátszás, Wild Card-kör

07. 10.: Fehérvár Enthroners II.–Spartans

Borítókép: A fehér mezes Spartans rendkívül ponterősen játszott az alapszakaszban | Fotó: Pózer Erik