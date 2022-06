Mondhatnánk, hogy jövő hét szombaton újra pattog majd a strandkézilabda az Aquarius Élmény- és Parkfürdő homokos pályáján, de ezzel nem feltétlenül mondanánk igazat, hiszen a kézilabda ezen válfaját homokon játsszák, így olyan, hogy labdavezetés, nem igazán létezik. Ezért inkább fogalmazzunk úgy: a sóstói strand július másodikán újra megtelik majd strandkézilabdázókkal, ekkor rendezik ugyanis a III. HUN-BEACH tornát.

A részletekről dr. Tordai Ilona, a rendező Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabda Szövetség elnöke beszélt.

– Június 16-án bebizonyosodott, hogy megyénkben is van létjogosultsága, jövője a strandkézilabdának, hiszen akkor sikerült megszerveznünk egy remek hangulatú utánpótlás tornát. A III. HUN-BEACH megrendezésével emelünk egyet a téten, hiszen most nem csak a fiataloké lesz a strandkézilabda-pálya, hanem a felnőtteké is – mondta a megyei szövetség elnöke. Dr. Tordai Ilona hozzátette, eddig a felnőtteknél 6 férfi és 4 női csapat jelentkezett, a serdülőknél 3-3 fiú- illetve lánycsapat adta be a nevezését - itt még 1-1 csapat jelentkezését be tudják fogadni a szervezők. Ezen kívül a lányoknál az U-14-es korosztályban is homokra lép majd 4 csapat.