Elégedetten távozhattak a sportág kedvelői szombaton késő délután a Nagyhalász Speedway Ringről. A Grand Prix kvalifikációja igen színvonalas versenyzést hozott. Két különfutam döntötte el az első és a harmadik hely sorsát a glasgow-i Challengbe jutó motorosok között.

A versenyen volt nagy győztes Dominik Kubera személyében, aki az Európa-bajnoki selejtező után második versenyét is megnyerte a halászi oválon. A nagy vesztes az ausztrál Brady Kurtz volt, aki az utolsó futama előtt még az első helyen állt, végül ötödikként zárva lemaradt a továbbjutásról.

Nem sok üres hely volt a lelátókon, aki eljött, jól szórakozott

– Úgy vélem, nem panaszkodhatnak a szurkolók, hiszen igazán nívós versenyt produkáltak a remek versenyzők – kezdte visszapillantását a versenyre Albók József pályatulajdonos, a nagyhalászi klub vezetője.

A pálya ismét jól vizsgázott

– Izgalmakban nem volt hiány, ezek a motorosok megmutatták, hogy a világ élvonalába tartoznak, odatették magukat. Idén eddig ez volt a legnagyobb durranás. Igaz, jön még a páros Eb-selejtező, majd az U19-es Európa-bajnoki döntő, amelyen a fiatalok is megmutatják majd magukat. Ám úgy gondolom, a szombati színvonalat nem tudja felülmúlni egyik verseny sem.

A bemutatás előtti szokásos salakellenőrzés

– A pálya alaposan igénybe volt véve, de szerintem igen jól vizsgázott – folytatta Albók József. – Főként annak tükrében, hogy a csütörtöki és pénteki hatalmas eső nagy károkat okozott. Az egyik lelátót például arrébb tolta, nagy munkával sikerült mindent rendbetenni a rajtra. Darija Pavlic, a FIM zsűrielnöke és a döntőbíró olasz Giuseppe Grandi egyaránt elismerően nyilatkoztak és úgy vélték, hogy jövőre a GP-Challenge rendezését érdemelné ki a pályánk. Már jeleztük, hogy több Eb-futamot is szeretnénk rendezni és GP-futam is szóba jöhetne, ám ott a promóter elvárásai komolyabbak (élő közvetítés, reklámfelületek stb..). Mi ettől nem félünk, szeretjük a kihívásokat. Giuseppe Grandi már tavaly is elmondta, hogy ide, Nagyhalászba csak rangos versenyeket kell hozni, mert itt minden alkalmas az ilyenek megrendezésére.

Idén még két Eb-verseny lesz

Nos, a pálya szusszanásnyi pihenőt kap, aztán júliusban jön a páros Európa-bajnoki selejtező.

Szeptemberben egy finálét láthatunk, mégpedig az U19-es Európa-bajnokság döntőjét. Az idei záróverseny októberben a magyar–szlovén közös bajnokság fordulója lesz.