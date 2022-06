A Mátészalka az előző szezonban Drabik Péter vezetésével a második helyen végzett az NB II. Észak-keleti csoportjában. A szakember egyéb elfoglaltságai miatt lemondott tisztségéről, a karmesteri pálcát pedig a játékos-pályafutását befejező Nagy Márkus Peóniának adta át. Új szakvezetőjükkel az élen a szatmáriak a dobogót határozták meg célként. Annak ellenére, hogy belső posztokon kicserélődött a csapat, nem voltak alaptalanok az elvárások, hiszen megtartották gólfelelőseiket, a góllövőlista második, illetve harmadik helyezettjét, Drabik Pannát és Torma Esztert.



Hullámzott a teljesítményük



A fél szezon azonban nem úgy sikerült, ahogy tervezték, sérülések hátráltatták a munkájukat, ősszel egyetlen mérkőzésre sem tudtak teljes kerettel kiállni. A szép győzelmek mellett váratlan vereségek is becsúsztak, így az ötödik helyen fejezték be a pontvadászat első szakaszát. Végül egy helyet rontva, a hatodik helyen zárták a bajnokságot.



– Tavaszra tovább fogyatkoztunk, elveszítettük Bordás Odettet, kapusunk, Bodó Panna pedig magánéleti okok miatt távozott. A két posztra érkezett Sigér Petra és Kovács Sarolta, velük megerősödve úgy gondoltuk, hogy egy jó tavasszal a harmadik hely még elérhető – kezdte értékelését Nagy Márkus Peónia.

Az első három mérkőzéssel nem is volt probléma, a Mátészalka magabiztosan hozta a papírformát, aztán következett a Debrecen elleni találkozó, amelyen a félidőben még vendégelőnyt mutatott a Hódos eredményjelzője.



– Sajnos azon a mérkőzésen újabb játékosokat veszítettünk, a frissen igazolt Sigér Petra mellett kidőlt Ofra Zsófia. A továbbiakban szinte csere nélkül játszottuk le a hátralévő meccseinket, ennek a számlájára írható a hullámzó teljesítményünk.



A szakvezető kiemelte, annak ellenére, hogy mindkétszer kikaptak a Debrecentől, csapatként játszottak, győzelmi esélyeket szalasztottak el, ősszel és tavasszal is többen megsérültek azokon a találkozókon. Arra pedig különösen büszke, hogy a megyei rivális Vitka SE gárdáját idegenben tudták két vállra fektetni. Azt sem hallgatta el, hogy ősszel a Hatvan, illetve tavasszal a Miskolc elleni produkciójukkal nem volt elégedett.



– Minden körülményt figyelembe véve nem volt rossz idényünk, sokat kell még tanulnunk, összeszoknunk és akkor biztos vagyok benne, hogy a következő szezonban előrébb fogunk végezni – zárta Nagy Márkus Peónia.



A Mátészalka július végén, egyéni munkával kezdi meg felkészülését, augusztus elején pedig közösen folytatják a munkát.



Szalkai számok



Végeredmény

6. 22 12 1 9 666–630 25

Hazai pályán 11 7 – 4 343–315 14

Vendégként 11 5 1 5 323–315 11

Házi góllövőlista

141 gólos: Drabik Panna. 96 gólos: Torma Eszter. 77 gólos: Buzás Petra. 67 gólos: Ábri Teodóra. 61 gólos: Deme Fanni. 54 gólos: Kovács Emese. 53 gólos: Czakó Boglárka. 38 gólos: Toók Vivien. 24 gólos: Ofra Zsófia. 17 gólos: Sigér Petra. 15 gólos: Deme Barbara. 11 gólos: Bordás Odett. 5 gólos: Tóth Abigél. 3 gólos: Nagy Márkus Peónia. 2 gólos: Bodó Bernadett. 1 gólos: Gáspár Dóra, Durbák Hanna.