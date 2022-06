Korábban még csak sajtóinformációk szóltak arról, hogy Török László lesz a Kisvárda Master Good vezetőedzője, kedden aztán hivatalossá vált, hogy a korábban Kecskemétről már ismert tréner veszi át az NB I. előző szezonjában ezüstérmet szerzett csapat irányítását. Az 52 éves szakembert Kisvárdán sem kell bemutatni, hiszen az elmúlt fél évben már a szabolcsiaknál dolgozott.

– Az akadémián már két évvel ezelőtt képbe kerültem, ám akkor családi okok miatt nem tudtam elvállalni a feladatot – mondta el lapunknak Török László.

– Ez teljes embert igénylő munka, ide kell költözni Kecskemétről. Tavaly novemberben újra megkerestek, ekkor örömmel fogadtam el a lehetőséget, és január 5-én munkába álltam az U19-es csapat edzőjeként. A felnőtt vezetőedzői ajánlat váratlanul ért. Pletykaszinten hallottam róla korábban, de akkor bárki kérdezett, nem tudtam konkrétummal szolgálni, hiszen még nem tárgyaltam erről, nem ismertem a terveket. Nemrég aztán Révész Attila sportigazgató felhívott, hogy gondolkodik ilyen felállásban, van még más is a kalapban, de mit szólnék hozzá, ha így döntene. Végül ilyen felállású szakmai stáb mellett tette le a voksát.

Jól ismeri az alapelveket

A korábbi NB I.-es futballista húsz éve lett edző, az akkor kieső helyen álló Kecskemét az ő irányításával benn maradt az NB II.-ben. Később az élvonalban is ült a Bács-Kiskun megyei egyesület kispadján, volt szakmai igazgató, valamint vezetésével tizenöt kiemelt akadémia közé került a kecskeméti. Utóbbi feladatokban nagy segítségére volt, hogy a pro licences képzés szakmai gyakorlatát a Manchester Unitednél tölthette a legendás Sir Alex Fergusonnál. Mindezek mellett a mostani az egyik, ha nem az eddigi legjelentősebb megbízatása.

– Ezüstérmes csapatról beszélünk, nagy megtiszteltetés, hogy ennek a gárdának az élére állhatok – ismerte el a szakember.

– Nagyszerű a szakmai stábunk, mindenki az akadémiáról került ide, egyedülálló belső építkezés megy végbe. A kisvárdai filozófiai alapelvek nem álltak messze tőlem, mert ezek mentén dolgoztunk az akadémián, és ezeket betartva megyünk is tovább. A szakmai stábon belül leosztottuk a feladatokat, minden rajtam megy át, a végső szót én mondom ki. Feladatom többek között a fiatalok egyéni képzése és beépítése, játékperceik megfelelő kezelése úgy, hogy ne szenvedjen kárt az első csapat. Komplex a feladat, én szeretem, hogy van vezetőedzői és menedzsertípusú része is.

Már a kazahokra is készülnek

Török László U19-es edzőként az U17-esek munkáját is figyelte és segítette az utóbbi időben. A két korosztály januártól a bajnokság kezdetéig majdnem két hónapon át együtt dolgozott. A vezetők úgy döntöttek, hogy az U17-es osztályozókra újra álljon össze ez a stáb, így nyolc-tíz szakember dolgozott azért, hogy a csapat a legmagasabb osztályba jusson. A kihívást teljesítette a VLA, a tréner ezek után csatlakozott a felnőttekhez, akikkel csütörtöktől Ausztriában ismerkedhet meg még jobban.

– Mindannyiunknak nagyon jól jön az edzőtábor – szögezte le.

– Megvan a mindenre kiterjedő felkészülési program, az edzések mellett tíz nap alatt négy erős csapattal játszunk. Ez már felkészülés az Európa Konferencia Ligára is. A nemzetközi kupaszereplés folyamatosan középpontban van, minden jellegű információt összeszedünk, elemezzük az ellenfelet. A legapróbb részletekig tisztában kell lennünk azzal, milyen együtteshez utazunk.

A Kajrat Almati elleni párharcig három hét van hátra, addig több új játékost is be kell építenie a szakmai stábnak. Mint ismert, Dombó Dávid, Claudiu Bumba, Lazar Csirkovics és Herdi Prenga elhagyta az együttest, az alapemberek pótlásán pedig folyamatosan dolgozik a klub vezetősége. Kapus pozícióba az erdélyi Hindrich Ottó érkezett, már becsatlakozott a munkába két belső védő, Széles Imre és a szerb Milos Vranjanin is. Széles ismerős lehet a kisvárdai szurkolóknak, ugyanis az előző idényben 18 NB I.-es bajnokin volt kezdő a Gyirmót futballistájaként. A 26 éves, 196 centis labdarúgóval kapcsolatban érdekesség, hogy 2017-ben Várdán játszotta pályafutása első idegenbeli NB II.-es, tavaly augusztusban pedig az első idegenbeli élvonalbeli meccsét is.

Bővítik a repertoárt

A tervek szerint az eddig bejelentett és a várható újabb játékosok csatlakozásával a jövőben is meghatározó csapat lesz a Kisvárda.

– Mindenki azt mondja, hogy ezt az eredményt már nem lehet überelni, bárki jön edzőnek, csak bukhat vele – fogalmazott a mester.

– Ez valóban csodás eredmény, de a következő idényben is a maximumot kell kihozni a csapatból. Az én és a stábom feladata, hogy folyamatosan bővítsük a taktikai repertoárunkat, az eddig jól működő elemeket még jobbá tegyük. A távozók oszlopos tagjai voltak a csapatnak, de a vezetőség folyamatosan tárgyal, érkeztek már játékosok, és fognak is még. Az eddig szerzett információk alapján nagyon erős labdarúgók csatlakoznak hozzánk, az persze mindig a tétmérkőzéseken dől el, hogy egy-egy új játékos valóban erősítés-e. Azt mindenesetre mondhatom, hogy az eddig érkezett futballistákkal kapcsolatban bizakodóak lehetünk. A támadószekcióba két játékos van képben, ha valamelyiküket sikerül megszerezni, akkor kész lehet a keret, és Kisvárdának újra erős csapata lesz!

Edzőtábor

Vorau (Ausztria), június 30. – július 9.

Július 2.: Kisvárda–Hajduk Split (horvát)

Július 4.: Kisvárda–FC Universitatea Craiova (román)

Július 5.: Kisvárda–AEK Larnaca (ciprusi)

Július 8.: Admira Wacker (osztrák II.)–Kisvárda