Páratlan sikert ért el hétfőn este az A Studió Nyíregyháza. Az NB II.-es bajnokságban óvások miatt végül a második helyen záró csapat az NB I.-be jutásért kiírt osztályozó visszavágóján a hazai 7–1 után ugyan kikapott 5–4-re, ám az összesítés alapján a következő bajnokságban az élvonalban szerepelhet.

A végeredmény alapján nem lehetett nagy gond, ám ez nem így volt, hiszen 5–1-re is vezettek a fővárosiak és akkor még volt reményük a hátrány ledolgozására.

Fordult a kocka

– A második gólunkig végig kritikus volt a helyzet, és összességében az első meccsen nyertük meg ezt a párviadalt, ott jutottunk fel az élvonalba. A második meccsen kellett a második gól, ami szerencsés volt. Onnantól megfordult minden, ami addig nekik jött be, akkortól már nekünk kedvezett. Elfáradtak, nem bírták annyira, és öt a négyből is rúgtunk nekik gólt, igaz, kaptunk is.

– Még csiszolni kell ezt a védekezést, mert erre készültünk fel, ezt gyakoroltuk. Adódtak persze hibák, volt bombagól, megpattanó lövés, két öngólt is szereztünk. Minden úgy alakult, hogy ne sikerüljön a cél, de a játékosok szívüket és lelküket kitették, mindent mozgósítottak abból, ami az első meccsen is jellemző volt. Összességében ez egy hatalmas siker, sok futsalmeccset megéltem már, de ez várakozáson felüli teljesítmény volt. Nagyon büszke vagyok a csapatra, le a kalappal mindenki előtt – így Lovas Norbert.

Ami a folytatást illeti, Lovas Norbert elmondta, hogy számítanak rá a vezetők. Most pihenő jön a játékosok számára, aztán kezdődhet a csapatépítés és a felkészülés az élvonalra.