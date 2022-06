Senkinek sincs kikövezve az útja a terepultrafutók táborában. Belus Tamás 2019-ben megnyerte a Salomon Ultra-Trail Hungaryt, tavalyelőtt óriási pályacsúcsot futott a Szénás Körön, és noha tavaly márciusban életmentő (!) operáción esett át, júliusban részt vett a spanyolországi skyrunning-­világbajnokságon.



Futás az ismeretlenbe



– Tavalyelőtt és tavaly is egy-egy műtét vágta ketté az alapozásomat, szerencsére az idén semmi sem akadályozott a nyugodt felkészülésben. A tavaszt nagyon jó formában kezdtem, és sikerült is megnyernem az év első felhozóversenyét, a Bükki Hardot – idézte fel a szezon kezdetét a nyíregyházi Belus Tamás. – A Hard után volt egy sprintversenyem az Edelény környéki hegyekben, majd következett a Black Hole Ultra. Sem a pontos távot, sem az útvonalat nem tudtuk előre, csupán a rajt időpontja és a helye volt ismert. Azt sem tudtuk, hogy aszfalton vagy terepen kell-e futni. Tilos volt a futócipőn és az alapvető futótextileken kívül minden segédeszköz használata (GPS-es óra, telefon, futóhátizsák, saját energiagélek). A versenyzők kizárólag a szervezők útvonaljelöléseire és a 10 kilométerenként felállított frissítőpontok étel-ital kínálatára támaszkodhattak. Keresztül-kasul bejárta a mezőny a Bakonyt. A végül 85 kilométeres távon sikerült a második helyen beérnem 8 órán belüli idővel.



Pár hét pihenő után a kultikus Mátrabérc Trail következett, ami egy technikás 50+ km-es verseny a Mátrában.



– Az erős mezőnyben, nehéz körülmények között, a vizes, csúszós, sáros környezetben futottam egy jónak mondható, 6 órán belüli időt, a hetedik helyen célba érve. Egy debreceni kiruccanást követően (Nagyerdei Terepmaraton, 2. hely) a pünkösdi hosszú hétvégén a tavasz legfontosabb versenye következett volna, a pilisi Ultra-Trail Hungary. Az utolsó terepedzésemen kificamodott a bokám. Végül úgy döntöttem, hogy mégis elindulok. A lejtőkön, főleg az éjszakai szakaszon nagyon óvatosan mentem, napfelkelte után pedig a mozgásom is sokkal magabiztosabb lett. Hatalmas büszkeség volt számomra, hogy végül a körülmények ellenére is célba értem, sőt az értékes ötödik helyet is megszereztem, ráadásul 30 perccel jobb idővel, mint amivel legutóbb nyerni tudtam ott.



– Az UTH után egy héttel a zempléni Nagy-Hársas Ultrán álltam rajthoz. A sziklás, köves terepen másodikként értem be, összesítésben pedig jelentős fölénnyel a bajnokság első helyén – mondta Be­lus Tamás. Az ausztriai Salz­burgban a Mozart 100 nevű nagy nemzetközi terepultraversenyt gyönyörű pályán, elképesztő kilátásokkal, erdőkkel, tavakkal és két nagy heggyel bonyolították le.



Nem lazsálhat



– A 12 óra 19 perces időnek és a világelitbe tartozó terepfutók között megszerzett 27. helynek is nagyon tudok örülni. A nyár a sorozatban negyedik Ultra-Trail du Mont-Blanc TDS indulásomról szól, most erre készülök. A TDS 145 km hosszú és 9100 méter szintemelkedésű terepultra a Mont Blanc-csoport körül, úgyhogy nem lazsálhatok. Szeptemberben jön az olaszországi skyrunning-Európa-bajnokság, erre a magyar bajnoki címemmel kvalifikáltam. A novemberi thaiföldi terepfutó-világbajnokság ultratávja is lebeg a szemem előtt, de ez még odébb van...