A korábban a Kecskemétet az élvonalban is irányító szakember, Török László hétfőtől állhat munkába az NB I ezüstérmesénél, de Erős Gábor is a csapatnál marad. A Nemzeti Sport ugyanis úgy értesült, hogy az eddigi vezetőedző, Révész Attilának (aki egyben sportigazgató a klubnál, ám saját elmondása szerint július 1-jétől távozik) Török László lesz az utódja a Kisvárda Master Goodnál, és információink szerint hétfőn munkába is áll. A helyzet azért rendhagyó, mert a csapatot Erős Gábor (is) irányította, de neki nincs meg a megfelelő UEFA-licences végzettsége, a pro diplomája, így mellé, illetve fölé kellett valaki, aki a szabályoknak megfelelően vezetheti a csapatot. A hír ráadásul úgy a legpontosabb, hogy Török László valójában folytatja a munkát az egyesületnél, de magasabb pozícióban, hiszen eddig ő volt a Kisvárda U19-es együttesének edzője. Februárban kezdett dolgozni Kisvárdán, azelőtt a Törökszentmiklós NB III-as gárdájának edzője volt, de a kecskeméti akadémia korábbi szakmai igazgatójaként is ismert, és dolgozott már a kecskeméti NB II-es és NB I-es felnőttcsapat vezetőedzőjeként is.

– Két évvel ezelőtt is szóba került már a jövetelem, de akkor családi problémák miatt nem tudtam elvállalni a feladatot – mondta még februárban a Kisvárda honlapján Török László.

– Már akkor is nagyon tetszett, amit Szentes Lázár szakmai igazgató felvázolt, ezért örültem, amikor decemberben újra megkeresett. Nagy öröm nekem, hogy kiemelt akadémiánál kapok szakmai feladatot, nagyon tetszik a klub metodikája, csodálatos az infrastruktúra, és már most megtapasztaltam, hogy a szakmai programhoz nem kevés szenvedély is párosul Kisvárdán. Minden megvan ahhoz, ami a minőségi labdarúgáshoz szükséges.

A jelek szerint tehát négy hónap jutott neki az U19-esek edzőjeként Kisvárdán, és már nagyobb feladatra készül. A kihívás, amelynek meg kell felelnie, nem kicsi: az NB I-ben legutóbb története legjobb helyezését elérő, a bajnok Ferencváros mögött ezüstérmet szerző csapat nyilván a bajnokságban sem szeretne visszaesni, és vár rá a nyáron a klubtörténet első nemzetközi kupapárharca is az Európa-konferencialiga selejtezőjében. Az 52 esztendős Török Lászlónak van pro licences végzettsége, így most már nem adódhatnak olyan gondok, mint a portugál tréner, Joao Janeiro távozása után az edzéseket vezető Erős Gáborral, aki még végzi az edzői tanfolyamot, így nem lehet(ett) vezetőedző.

Bodnár Zalán/NS

Vége egyes klubok trükközésének

Az MLSZ elnöksége megelégelte, hogy egyes klubok trükköznek, kijátsszák az edzői végzettségre vonatkozó követelményeket. Ez nem lesz lehetséges a szakmai stáb vagy a vezetés másik tagjának végzettségével; a tilalom ellen vétő sportszakember és sportszervezet ellen már a kísérletért is fegyelmi eljárás indítható az elnökség döntése szerint. Újdonság az is, hogy ezentúl egy csapatától megváló edző csak kellő kivárás után ülhet le az új csapata kispadjára, azonnal nem vállalhat azonos osztályban szakmai munkát.