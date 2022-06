A közelmúltban véget ért NB II.-es bajnokságra megyei bajnokként kvalifikálta magát a Kállósemjén férfiegyüttese. Újoncként amellett, hogy felvegyék az osztály ritmusát, nem is lehetett más céljuk, mint a biztos bennmaradás kiharcolása, az együttes játékos-edzője, Bécsi János a 6-8. hely valamelyikére várta csapatát. Nem is kezdték rosszul a szezont, az Acélvárostól csak egy góllal kaptak ki, Hajdúböszörményben nyertek és Hajdúszoboszlón is közel álltak a pontszerzéshez. Utána azonban sorra jöttek a vereségek, az őszt két ponttal zárták. Tavasszal szintén egy győzelmet szereztek, hazai pályán múlták felül a Hajdúnánást, de közel voltak a sikerhez Hajdúszoboszlón is. A gárda végül négy ponttal az utolsó helyen fejezte be a bajnokságot.

Helytálltak az ifik

– Visszatekintve a szezonra, azt gondolom, hogy játékos­állományunkat tekintve bőven bennmaradhattunk volna, a reálisan a nyolcadik hely nem lett volna lehetetlen. A problémát az okozta, hogy teljes kerettel mindössze két mérkőzésen tudtunk kiállni, de még így is sok találkozón partiban voltunk ellenfelünkkel – mondta Bécsi János. – Munkahelyi elfoglaltság, betegségek, sérülések miatt rendszeresen hiányoztak kulcs­embereim, ez rá is nyomta bélyegét az egész szezonunkra. Félévkor elhagyott bennünket Nagy Levente kapusunk, amely nagy érvágás volt számunkra, de Buzás Bencére sem számíthattunk tavasszal, és Molnár Zoltán is kidőlt. Így szinte minden mérkőzésen más felállásban voltunk kénytelenek pályára lépni, ezért nem tudott maradandót alkotni a csapat.

– Továbbá a kapusteljesítmény is alaposan visszaesett a bajnokság második felére, Tóth Máté nem hozta azt a szintet, amelyet elvártunk tőle, ez pedig jelentősen befolyásolta a mérkőzések alakulását. Kieső játékosainkat ifistáinkkal pótoltuk, akik jól szálltak be, becsületesen helytálltak. Őket azonban nem akartuk túlhajtani, mert célunk az volt, hogy megnyerjék a korosztályos bajnokságot, amely sikerült is nekik. Sokkal több pontunk lehetett volna, ha van a pályán egy igazi vezér, aki összefogja a csapatatot – zárta Bécsi János.

Semjéni mutatók

Végeredmény 12. 22 2 – 20 586–724 4

Hazai pályán 11 2 – 9 309–357 2

Vendégként 11 – – 11 277–367 0

Házi góllövőlista 123 gólos: Horváth Bendegúz. 72 gólos: Krisztián Zsolt. 68 gólos: Barabás Bence. 55 gólos: George Pop-Rares. 49 gólos: Bereznai Erik. 32 gólos: Molnár Zoltán. 29 gólos: Bod Bence. 27 gólos: Havel Krisztián. 21 gólos: Bécsi János. 20 gólos: Halmos Balázs. 19 gólos: Orosz Levente. 16 gólos: Vizi Gábor. 15 gólos: Hegedűs Gergely, Bakó László. 11 gólos: Buzás Bence. 5 gólos: Varga Máté. 4 gólos: Ferenczi Rajmund. 2 gólos: Tiba Szilárd. 1 gólos: Magyar Kristóf.