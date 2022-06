Az előző szezont a bronzérmes Kisvárdával azonos pontszámmal a negyedik helyen fejezte be a Tiszavasvári NB II.-es gárdája. Így joggal bizakodtak abban, hogy ebben a szezonban is a csoport meghatározó csapata lesznek. Ehhez képest az ősz halványra sikeredett, Szűcs Balázsék a 10. helyről várták a folytatást, a bajnokságot végül nagy hajrával, utolsó öt meccsüket megnyerve a 9. helyen zárták.

– Az aktuális szezonra augusztus elején kezdtük meg a felkészülést, mely nem indult zökkenőmentesen. A vihar megbontotta a sportcsarnok tetőszerkezetét, beázott, a parkettát alkalmatlanná tette sportolásra. A városi fürdő homokpályáin edzettünk, termi edzéseinket Hajdúnánáson végeztük – kezdte értékelését Hadas Sándor, a Tiszavasvári edzője. – Az edzések a vezetőségnek köszönhetően a hajdúdorogi sportcsarnokba kerültek át a bajnokság végéig, a „hazai” mérkőzéseket a nánási Somorjai László Sportcsarnokban játszhattuk. Az ősz nem sikerült valami fényesre, 7 pontot gyűjtöttünk. Megzavarta a csapatot a járványügyi helyzet, a Covid-protokoll miatt nem tudtunk mindig teljes létszámmal kiállni a mérkőzésekre. Emiatt az edzéslátogatottságunk sem volt jó.

Jobban sikerült a tavasz

– A bajnokság felénél leigazoltuk Kelemen Zsoltot, egészségügyi probléma miatt viszont elveszítettük Lakatos Tibort. Tavasszal kezdődött megint a Covid miatti bizonytalanság, de ezt az időszakot sikeresen átvészeltük. A bajnokság második fele jobban sikerült, hiszen 13 pontot gyűjtöttük úgy, hogy időntúli büntetővel kaptunk ki Kazincbarcikán, borzasztó teljesítménnyel veszítettünk Hajdúszoboszló ellen hazai pályán. Böszörményben döntetlent játszottunk, kritikán aluli játékvezetés miatt kaptunk ki Kisvárdán. Elmondhatjuk, nagyon szoros mérkőzéseink voltak. Mindezek mellett sikerült bravúrgyőzelmet aratnunk a dobogós Acélváros és a DEAC ellen.

– Sajnos így is csak a 9. helyen végeztünk. Igaz a bajnokság befejezése után furcsa dolgok történtek, amelyek a fair play szellemétől messze álltak... Köszönjük a támogatók, vezetők, szakosztályvezető és mindenki munkáját, és természetesen jár a dicséret a játékosoknak is, akik ebben a zaklatott idényben is megállták a helyüket – zárta Hadas Sándor.

Végeredmény9. 22 9 2 11 624-627 20Hazai pályán 11 5 1 5 309-306 11Vendégként 11 4 1 6 315-321 9Házi góllövőlista. 154 gólos: Szűcs Balázs. 94 gólos: Erdős Zoltán. 65 gólos: Benyusz Kende. 62 gólos: Csikós Patrik. 50 gólos: Balogh Dániel. 47 gólos: Feind Zoltán. 46 gólos: Balázs Máté. 41 gólos: Sóvágó Márton. 38 gólos: Gazdag Richárd. 15 gólos: Kelemen Zsolt. 6 gólos: Orosz László. 2 gólos: Lippai Alex, Bálint Álmos. 1 gólos: Lakatos Tibor, Balogh Bence.