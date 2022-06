Hatodik alkalommal rendezik meg a Decathlon Élménypróbát, az esemény szervezői ebből az alkalomból tartottak sajtótájékoztatót csütörtökön. Idén június 19-én mérethetik meg magukat a sportolni vágyók, az 5 kilométer hosszú, 23 akadállyal tarkított pályát a szokásoknak megfelelően a Sóstói-erdőben alakítják ki.

– Hat éve az a cél lebegett a szemünk előtt, hogy adjunk a városnak egy olyan rendezvényt, amin mindenki nemtől, kortól függetlenül kellemes és sportos délelőttöt tud eltölteni az erdőben – fogalmazott Mucsi Gergely, a Decathlon nyíregyházi áruházvezetője. – Ez az hat év bizonyítja, hogy jó volt az elgondolásunk, továbbra is nagy az érdeklődés.

Az élménydús feladatok családok számára is könnyen teljesíthetők lesznek, de persze olyan élményakadályokkal is készülnek, amelyek „megdolgoztatják” majd az izmokat. Mindemellett a családi kikapcsolódásra is gondoltak a szervezők, hiszen a fellépő csapatok mellett arcfestés, lufihajtogatás és Pancsi bohóc is várja a legkisebbeket.

Idén is keresik és díjazzák a legnagyobb létszámú, a legkreatívabb, a legbulisabb csapatot és Nyíregyháza legnagyobb létszámú iskolai csapatát is. Pokrovenszki Gergely főszervező elmondta, hogy utóbbi kategóriában nehéz lesz konkurálni a 114 fővel érkező Kazinczy iskolával.

A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház csapata is benevezett a népszerű közösségépítő eseményre.

– Egyre sportosabb színház vagyunk, egyre többen járnak, futni, úszni, konditerembe. Ez egy remek alkalom a csapatépítésre, minden alkalmat, meg is ragadunk arra, hogy kilépjünk a megszokott környezetünkből, hogy máshol is erősítsük a csapatszellemet – mondta Kirják Róbert, a Móricz Zsigmond Színház ügyvezető igazgatója.

A szervezők június 17-éig várják az előnevezéseket.