Mint a Nyíregyháza Spartacus NB II.-es futballcsapatnál többször elmondták az utóbbi időben, a klub fontosnak tartja, hogy a szurkolók első kézből kapjanak információt, emiatt szerdán újabb sajtótájékoztatót tartott az együttes.



Kósa Árpád ügyvezető és Feczkó Tamás vezetőedző a játékoskeretet érintő legfrissebb hírekről számolt be. Szerződést hosszabbított Jánvári Gábor védő és Nagy Sándor kapus, valamint profi szerződést kapott a Szpari II.-ben már bemutatkozó, 16 éves Oláh Benjámin.



Jánvári előbb 2014-ben igazolt Nyíregyházára, majd 2015-től hosszabb kitérő következett, mígnem 2020 nyarán újra a Spartacushoz szerződött. A 36 éves Nagy idén januárban érkezett, a másodosztályban még nem kapott lehetőséget. A támadó poszton bevethető Oláh csupán öt megye egyes bajnokin lépett pályára a szezonban, ám így is eljutott 7 gólig.



További információ, hogy a csapat idén is Szlovéniában edzőtáborozik, ahol öt mérkőzést szeretne játszani. Az ellenfelek még nem ismertek, de a klub magasabban jegyzett gárdákkal, köztük szerb, horvát és cseh első osztályú csapatokkal találkozna. A felkészülést a Loki ellen zárják a piros-kékek.



A munka jövő héten kezdődik napi két edzéssel, az edzőtáborba július 6-án utazik el a csapat. A szurkolók addig sem maradnak Szpari-élmény nélkül, ugyanis szerdán 16 órától családi napot tart az egyesület Örökösföldön.