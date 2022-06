Múlt pénteken a Continental Arénában tartották a Decathlon–Konyha Möbel városi kispályás labdarúgó-bajnokság díjátadó gáláját.

A ceremónián díjazták a csoportok első három helyezett csapatát, és gazdára találtak a legjobb kapusoknak és a legjobb góllövőknek járó serlegek is. A csapatok sorrendjét már korábban közöltük, íme a gólkirályok és a legjobb kapusok listája.

Gólkirályok

A csoport: Török Dávid (Het-Band Köz-Ép-Út Kft.) és Bacskai Attila (Diegós Fiúk), B csoport: Sinka Dávid (Nyírség Szervíz Kft.), C csoport: Buzga Zoltán (Elszer Bt.), D csoport: Marics Gábor (Rajal Birs), E csoport: Halastyák Ádám (Gray Wolves), F csoport: Kovács István (Sajtos Pogácsa) és Tóth Norbert (Újfehértói Hétkereszt úti Presszó), G csoport: Valóczki Szabolcs (Nativus), Old Boys I.: Knobloch Sándor (Vectigália Öregfiúk), Old Boys II.: Labacz Zoltán (Pepita Senior FC), Old Boys III.: Somogyi László (Kelet-Solar Kft).

Legjobb kapusok

A csoport: Csombordi Balázs (Het-Band Köz-Ép-Út Kft.), B csoport: Pózmán József (GoldCars Kft.), C csoport: Bodó Zoltán (Bodó Hús-Lemezcentrum Kft.), D csoport: Polgári László (Rajal Birs), E csoport: Kovács Zsolt (Vela Kft.), F csoport: Szűcs Balázs (Sajtos Pogácsa), G csoport: Éliás Mihály (Mustang FC), Old Boys I.: Bíró Zoltán (Fáraó Bútor Old Boys FC), Old Boys II.: Tündik Tamás (Úriemberek), Old Boys III.: Hajdú Attila (Kelet-Solar Öregfiúk).