A mögöttünk hagyott idényben a magyar futball egyik legtöbbet emlegetett csapata a Kisvárda Master Good volt. Az NB I. ezüstérmesénél arra törekednek, hogy az utánpótlás is rendben legyen és az elkövetkezendő években egyre több saját nevelésű futballista mutatkozhasson be a nagy csapatban.

Amíg ezt nem teszik meg a fiatalok, addig az NB III.-as tartalékgárdában pallérozódhatnak.

Érdemes foglalkozni velük

A várdaiak második csapata az előző szezonban is jól szerepelt, stabil középcsapatnak számított, végig a tabella első felében helyezkedett el, mindenki dolgát megnehezítette.

– Az eredményességet tekintve az őszünk picivel jobb volt, mint a tavaszunk – értékelt a csapat edzője, Kocsis János.

– Ha viszont az átlag­életkorunkat nézzük és azt, hogy a bajnokság második felében olyanokat is játszattunk, akik két-három évvel a korhatár alatt vannak, akkor hosszú távon sikeresebb volt a tavaszunk. Nagyon sok, 2004-es és 2005-ös születésű gyerek is bemutatkozott, ízelítőt kapott abból, milyen a felnőttfutball. Ez valamilyen szinten tervezett volt, de el kell ismerni, hogy a kényszer is így alakította. Páratlan balszerencse-sorozat ért minket. Kezdve azzal, hogy Vass Ottó a törökországi edzőtáborban súlyos sérülést szenvedett, az utolsó felkészülési meccsen Himik és Czérna is kiesett, a koronavírus több gyereket súlyosan megviselt, aztán a háború miatt volt, aki kint maradt, nem sikerült visszajönnie. A lehetőséget kapott fiatalok – ha nem is kiegyensúlyozottan – megvillantották, hogy érdemes velük foglalkozni és talán róluk szólhat a jövő. Az állandó tagok mellett olykor visszajátszottak néhányan az első együttesből, s mint a tréner is említette, a fiatalabbak is lehetőséget kaptak. A csapat meccskeretébe a szezon során összesen 48 futballista került be, így nem volt könnyű kiegyensúlyozott szakmai munkát végezni.

Nagy játékosmozgás

– Valóban nagyon sok játékos megfordult a kezünk alatt, valakik U17-ből jöttek, és az egyértelműen látszott, hogy az utánpótlás-bajnokság nem igazán készíti fel a gyerekeket a felnőttfutballra, egy-két mérkőzés után szinte mindenkit utolért valamilyen sérülés – reagált a tréner. – A nagy játékosmozgás miatt nehéz volt a csapatjátékot tökélyre fejleszteni. Törekedtünk arra, hogy az alaptaktika meglegyen, mindenki tudja, hogy a saját posztján mi a feladata. Ebben a gyerekek nagyon sokat fejlődtek, több mérkőzésen megvalósították, amit kértünk.

Profi szerződést kaptak

A Kisvárda II. a Keleti csoport legjobb tartalékcsapata lett, országos összevetésben a harmadik legeredményesebb „második” gárda volt.

– Második csapatnál nem feltétlenül az a fontos, hogyan szerepel az együttes, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem nézzük meg a tabellát – tette hozzá a tréner. – A pontszerzések, a győzelmek a hétköznapi motivációhoz szükségesek. Nagyobb eredménynek könyvelem el viszont, hogy az elmúlt másfél évben hat-hét játékosunk kapott profi szerződést az első csapatnál. Remélem, hogy még többen követik őket, bízom benne, hogy játéklehetőséget kapnak és élnek is vele.

Az NB III.-as csapat idén is utazik edzőtáborba. A fiatalok a nagyokkal egy időben, június 30-ától Ausztriában készülnek.

Kisvárdai mutatók

Végeredmény 6. hely 38 19 8 11 67–47 65

Hazai pályán 3. hely 19 12 4 3 41–19 40

Idegenben 9. hely 19 7 4 8 26–28 25

Házi góllista. 7 gólos: Nagy Mihály Krisztián. 6 gólos: Bíró Roland, Gosztonyi András. 5 gólos: Czérna Erik, Nikita Honcsar, Szőr Levente. 4 gólos: Bokor Márk. 3 gólos: Himics László, Lucas, Szente Dávid. 2 gólos: Bohdan Melnik, Ilija Kirjuhin, Králik Péter, Nikolasin Jevhenyij, Rubus Tamás, Simon Mátyás, Starosta Dávid. 1 gólos: Czene Zalán, Driton Camaj, Jelena Richárd, Kotroczó Péter, Ionut-Andrei Peteleu, Puporka Dávid.