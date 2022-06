Két éremmel tértek haza férfi bunyósaink a közelmúltban a Jerevánban rendezett Európa-bajnokságról. Ilyen kilenc esztendeje volt utoljára, az egy medált pedig Kovács Richárd, az NYVSC válogatottja szerezte. Nagy Lajos tanítványának ez volt az első érme világversenyről, de remélhetőleg nem az utolsó. Az esztendő nem a legjobban indult Ricsi számára.



– Valóban nem, hiszen én is megbetegedtem, és így a Covid miatt nem tudtam elindulni Debrecenben a rangos Bocskai-emlékversenyen – kezdte a beszélgetést Kovács Richárd. – Szerencsére meggyógyultam, és utána jól alakultak a versenyek, több tornán is dobogós tudtam lenni, ám a hangsúlyt az Európa-bajnokságra helyeztük, a tornák is ennek voltak a felkészülési állomásai.



– Nagyon szerettem volna dobogóra állni Jerevánban, így utaztam el. A moldáv Sztefan Voznyakovszkij ellen kezdtem, aki ügyes volt, de úgy érzem, kijött a rutinom, és a megfelelő taktikával az én akaratom érvényesült.



– A második ellenfél, az izraeli Ahmad Shtiwi erősebbnek tűnt, az is volt, nem véletlenül szerzett U22-es Eb-n ezüstöt. Jó meccset bunyóztunk, az első menet teljesen rendben volt, a második menetre taktikát váltott, amire nekem válaszolni kellett, de úgy gondolom, ezt is sikeresen megoldottam. Szerencsére mentálisan nagyon erős maradtam, és a harmadik menetben olyat tudtam nyújtani, amire már nem tudott válaszolni.



Előrehozott döntő



– A harmadik meccsem lehetett volna a döntő is, hiszen a győztes örmény Hovhannesz Bacskov a finálébeli ellenfelét kétszer is számoltatta, és döntő fölénnyel nyert. Ő egy igen rutinos versenyző, olimpiai és világbajnoki érmekkel, és immár háromszor Európa-bajnok lett, az örmény csapat kapitánya volt. Már megjárta azt az utat, amit kellett. Úgy érzem jó meccset vívtunk, az az igazság, hogy nagyon nehéz lett volna legyőzni. A lényeg az, hogy jó mérkőzés volt. Elégedett vagyok, nem tudom, hogy a másik ágon miként alakult volna, lehet, hogy döntős lettem volna. Mindenképpen nagyon örülök a sikernek.



– Egy kis könyöksérülésem van, amiatt két hete nem tudtam edzeni, igaz, ezt ki is adták pihenőnek. A héten kezdjük a könyököm kezelését, és remélem, mihamarabb rendbe jön. Idén már nagy világverseny nem lesz számomra, nem tudom, hogy mi a folytatás menetrendje, bizonyára indulok majd nemzetközi tornákon. A következő év lesz sűrű, arra kezdem majd a felkészülést. Lesz olimpiai kvalifikáció, világbajnokság, Európa-bajnokság, Európa-játék. Kemény lesz, és minél eredményesebben szeretnék majd szerepelni, ennek kell lerakni az alapjait.



Megszerette a gyerekeket



Kovács Richárd tanár úr pénteken egy másik fontos területen is sikerrel végzett az első fél esztendővel. Ekkor tartották az évzárót a Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskolában, ahol első évét zárta le Ricsi mint testnevelő tanár.



– Véget ért az első tanévem, úgy érzem, ez is sikeres volt – tért rá a tanításra Ricsi. – Nagyon élvezem, nagyon megszerettem a gyerekeket, és úgy vélem, ők is engem. Igyekeztem pluszt adni a gyerekeknek, akiket tanítok, mind emberileg, mind szakmailag. Amit tudtam, megtettem, sőt bízom benne, még jobban. A suliban tartok bokszedzéseket is, úgy néz ki, több tehetséges srác is van, az egyiknek a leigazolás folyamatban van. Úgy vélem, a nehéz körülmények közül kitörni a sport révén lenne nagy lehetőségük, miként anno én is tettem.



Szükség van a példaképekre



– Nagyon fontos azt elérni, hogy a gyerekek felnézzenek tanárukra, edzőjükre, mert anélkül nehéz közös sikert elérni. Emberileg, szakmailag, netán a sport miatt egyfajta példakép legyen előttük. Miként én nézek így edzőmre, Nagy Lajosra, aki nagyon jó ember és nagyon felkészült szakember. Csak így lehet, hiszen a közös munka során olyanná formálódhatnak, mint a példakép és ez lenne a legfontosabb. Én így érzem és ezt szeretném elérni.



Mi mást kívánhatnánk Ricsinek, mint a két területen elért sikereket pihenje ki, és feltöltődve várja az újabb kihívásokat. A nyaralás idejét és a helyét meghatározza az örömhír, miszerint egy babával, egy kisfiúval bővül majd szeptemberben a család.