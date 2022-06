Sport. Aki hétköznaponként a Continental Arénába téved, általában labdapattogást hallhat, csütörtökön azonban egészen más hangokra lehetett figyelmes. A csarnokot kerékpárosok lepték el, ugyanis Nyíregyháza pénteken és szombaton igen különleges sporteseménynek ad otthont. Az elmúlt években rendszeressé váltak az országúti kerékpárversenyek megyénk székhelyén, ezúttal viszont nem a sportág hagyományos fajtájával találkozhatnak az érdeklődők.

Nyolc magyar induló

A teremkerékpáros Európa-bajnokság részeként két szakág, a művészi kerékpár és a kerékpárlabda legjobbjai (az európai mezőny lényegében a világ élvonalát is jelenti) mérik össze tudásukat a következő két napban. A szabályokról korábban többször írtunk, így most bemutatásként csak annyit idézünk fel, hogy előbbiben a tornához, műkorcsolyához és szinkronúszáshoz hasonlóan gyakorlatsort mutatnak be a versenyzők, amit a zsűri pontoz, míg utóbbit lényegében a kerékpárokkal játszott futballnak nevezhetnénk, hiszen biciklin ülve kell a labdát kapuba juttatni – a szabályokról bővebben a Szabolcs Online-on közzétett cikkünkben olvashat.

Az Eb-n tíz nemzet nyolcvan sportolója, köztük nyolc magyar méreti meg magát.

Művészi éremesély

– Azért nagyon fontos és örömteli, hogy mi adunk otthont az Európa-bajnokságnak, mert ezt megelőzően nyolc éve kaptunk rendezési jogot teremkerékpáros világeseményre – mondta el lapunknak Törzsök Zsolt főszervező. – Ez egy fiatal szakág itthon. A kilencvenes években alapították újra, az elmúlt harminc évben sikert sikerre halmoztak a magyar versenyzők. Európa-bajnokságon négy bronzérem, összetett világkupa-ezüst és egy futam bronzérem született az elmúlt időszakban. Ezeket általában művészi kerékpár egyes és páros versenyében értük el. Míg korábban a női versenyzőink voltak sikeresek, most inkább a férfiak érnek el jó eredményeket. A versenyen megadott gyakorlatok pontösszessége adja a helyezést, ahhoz képest lehet pluszban és mínuszban eltérni, ha valamit még bele tud foglalni az öt percbe a versenyző, vagy a megadott gyakorlatsor bizonyos elemét rosszabbul teljesíti. Emiatt itt könnyebb beszélni az esélyekről, úgy látjuk, hogy egy bronzérem összejöhet.

Aki a focit szereti...

– Kerékpárfociban a 800 grammos, homokkal és lószőr­rel kitömött labdát kell a kapuba juttatni kerékkel – tért át a főszervező a másik szakágra. – A lábat nem lehet használni és lerakni a földre, védekezésben a kapus szerepét játszó ember kézzel is háríthat. Kétszer hétperces félidőket játszanak a csapatok, a több gólt szerző együttes nyer. Itt inkább a hatodik-nyolcadik hely lehet reális, ami a maga nemében nagyon jó eredmény. A mérkőzéseknek remek a hangulata, aki a futballt szereti, annak a Continental Arénában van a helye!

A szervezők tájékoztatása szerint a nyíregyházi lakcímkártyával rendelkezők ingyenesen tekinthetik meg a rendezvényt, egyébként a kétnapos belépő ára a magyar állampolgároknak 4000 forint, míg a külföldieknek 8000 forint lesz.

A jegyek az esemény helyszínén válthatók az első belépéskor.

Teremkerékpáros Európa-bajnokság, programterv

június 17. (péntek)

Művészi kerékpározás, női egyéni szám

14: Geldof Manon (BEL), 14.09 Szépeova Natália (SVK), 14:18 Zibrita Natália (SVK), 14.27 Vosičková Kateřina (CZE)

Kerékpárlabda

14.40: Ausztria–Magyarország

15: Svájc–Franciaország

Művészi kerékpározás, férfi egyéni szám

15.20: Delporte Jelle (BEL), 15.29: Hecktor Daniel Andres (ESP), 15.38: Jančík Radek (CZE), 15.47: Schnetzer Marcel (AUT), 15.56: Varga Csaba (HUN)

Kerékpárlabda

16.10: Németország–Csehország

16.30: Ausztria–Franciaország

Művész kerékpározás, női páros szám

16.50: Kulich Eszter / Rakocza Dóra (SVK)

16.59: Balogh Vivien / Sugta Julianna (HUN)

17.08: Dubuquoy Céline / Lebeau Morgane (FRA)

17.7: Bäggli Sina / Hämmerli Julia (SUI)

Kerékpárlabda

17.30: Németország–Magyarország

18.30: Hivatalos megnyitóünnepség

Kerékpárlabda

18.50: Svájc–Csehország

19.10: Franciaország–Magyarország

Művészi kerékpározás, női négyes

19.30: Haas Stefanie / Unternährer Valerie / Niedermann Selina /Manser Sarah (SUI)

19.39: Karatas Tijem / Rosenbach Annika / Rosenbach Stella /Schwarz Milena (GER)

19.50: Díjátadó: művész kerékpározás, női négyes

Kerékpárlabda

20.05: Ausztria–Csehország

20.25: Svájc–Németország

Művészi kerékpározás, vegyes páros

20.45: Delporte Jelle / Patty Lien (BEL)

20.54: Kühne Katharina / Schnetzer Marcel (AUT)

21.03: Rödiger Nico / Styber Lea-Victoria (GER)

21.12: Hanselmann Max /Schefold Serafin (GER)

21.25: Díjátadó: művészi kerékpározás, vegyes páros

Kerékpárlabda

21.40: Csehország–Franciaország