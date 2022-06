Egy gálán a múlt és a jelen



Ennek részeként az egyesület 2021 decemberében bemutatta azt a könyvet, ami képek és leírások formájában idézte fel az elmúlt száz év leg­emlékezetesebb pillanatait, meghirdetett középiskolások számára helytörténeti kutatópályázatot, majd múlt pénteken és szombaton jöhetett a zárás.



– Tavaly év vége felé voltak olyan pillanatok, amikor talán meg lehetett volna tartani a gálát is, ám akkor még érvényben volt a maszkviselési kötelezettség, a járvány mindenkit aggodalommal töltött el, ezért az eseményt és a kísérőrendezvényeit most bonyolítottuk le – mondta el Torma Tamás, az egyesület elnöke. – A programok között a száz év sporttörténetét feldolgozó szakmai rendezvény is helyet kapott, miként az egyesülettörténeti kiállítás megnyitója. A gyereknappal egybekötve péntek reggeltől sportági bemutatókat tartottunk általános iskolákban, amit mindenhol örömmel fogadtak. A délutáni sportgálán a Mátészalkáról elszármazott és valamilyen világversenyen szép eredményt elért sportolók az MMTK-ikon-elismerést vehették át. Díjaztuk a sportági szakszövetségek közül azokat, amelyek a jelenleg is az egyesületen belül működő sportágakat képviselik. Köszöntöttük az elmúlt huszonöt évben tevékenykedő elnököket, a nyolc szakosztály vezetőit, valamint a szakosztályok legsikeresebb versenyzőit és edzőit.



A gálán megemlékeztek többek között Furkó Kálmánról, az „első magyar szamuráj­ról”, akinek volt mátészalkai kötődése. Az elnök felidézte, hogy a labdarúgásnak is volt aranyidőszaka, amikor az MMTK az Újpesti Dózsával hatezer néző előtt futballozott hazai pályán, valamint sikeres kézilabdázók is középpontba kerültek.



Ott segítenek, ahol tudnak



A jubileum kapcsán adja magát a kérdés: mit hozhat a következő száz év, hogyan fejlődhet tovább az egyesület?



– Ki kell emelni, hogy Kovács Sándor országgyűlési képviselő és dr. Hanusi Péter polgármester az elmúlt években is rengeteget lobbizott, segítette az egyesület életét és fejlődését – köszönte meg a támogatást Torma Tamás. – Nagy segítség az utánpótlás számára, hogy két sportágban a kezdetektől benne vagyunk a TAO-rendszerben, valamint el kell mondanom, hogy 2014-hez képest nyolcszorosára nőtt az önkormányzati támogatás.



Nagyszabású tervek



– Közel hétszázan sportolnak az egyesületünkben, nagyrészük utánpótlás versenyző, amire büszkék is vagyunk – folytatta. – A vízi sportoké a legfiatalabb szakosztályunk, ám már mostanra is nagy eredményeket értek el az úszóink, többen A kategóriás versenyzők, korosztályos ranglistavezetők. Reményeink szerint hamarosan bekerül a szakosztályba a vízilabda is. Álomszerű lenne, ha a szakosztályainkat egy létesítményen belül, egy igazi szentélyben tudhatnánk. Készítettünk egy grandiózus tervet, amiben szerepel egy modern sportcsarnok, nagy élőfüves és műfüves labdarúgópálya, teniszpályák és ezek kiszolgálóhelyiségeinek megépítése, mindez a városi uszoda melletti területen. Pozitív visszajelzéseket kaptunk erről, remélhetőleg belátható időn belül megvalósíthatjuk a terveket. Méltó lenne a városhoz és az egyesület második száz évéhez.