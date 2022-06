Az elmúlt másfél évben nagyot fordult a világ Ötvös Bencével. A 24 éves középpályás a másodosztályban szereplő Nyíregyháza Spartacus alapembereként előbb kölcsönbe került az NB I.-es Kisvárda Master Goodhoz, majd miután megfelelt a legmagasabb szinten is, a várdaiak végleg megszerezték a játékjogát.

Tudja, miben fejlődhet még

Pedig nem indult egyszerűen az élvonalbeli megméretés, hiszen előbb kényszermegoldásként belső védőként lépett pályára, ami nagyon nem az ő posztja, ám ott is megállta a helyét. Mint később kiderült, a fiatal játékos igazi jolly joker, több mezőnyposzton is bevetette már őt az éppen aktuális szakmai stáb. A lényeg, hogy Ötvösre valamilyen formában mindig számítanak, az előző idényben 26 NB I.-es mérkőzésen volt a kezdőcsapat tagja és óriási érdeme volt abban, hogy a klub történetének legjobb szereplését teljesítette az ezüstérem megszerzésével.

– Amikor Kisvárdára kerültem, hamar éreztem, hogy sikerült beilleszkednem – emlékezett vissza Ötvös Bence.

– Valóban játszottam már csatártól kezdve belső védőig szinte minden pozícióban. Az utóbbi időben nyolcas poszton szerepeltem többet. Szerintem jól teljesítettem, ezért elégedett vagyok. Örülök, ha bárhol tudok segíteni a csapatnak.

Mint mondta, nem is tudta volna ennél szebbnek elképzelni az elmúlt másfél évet. Majdnem minden meccsen játszott, és sokat fejlődött, ezért jó döntések tartja, hogy a várdaiakhoz igazolt. Azt ugyanakkor elismerte, hogy tud még miben fejlődni.

– Az első félszezonban szerencsére összejött a gól is, a mögöttünk hagyott idényben viszont nem sikerült betalálni. Abban kell fejlődnöm, hogy többször kerüljek helyzetbe, és ha ott vagyok, ne legyek ennyire önzetlen. Úgy érzem, sok helyzetben passzolni akarok, amikor választhatnám a lövést is – árulta el.

Az biztos, hogy nagyot szólna, ha legközelebb az Európa Konferencia Ligában találna be. Mint ismert, a Kisvárda a nemzetközi kupasorozat második selejtezőkörében a kazah Kajrat Almatival csap össze. A szabolcsiak már meg is kezdték a felkészülést, ám egyelőre nem kifejezetten a nemzetközi ellenfélre hangolnak. Ez nehéz is lenne, hiszen nincs még meg a csapat új vezetőedzője. Addig is a korábbi szakmai stáb irányítja a munkát.

Még nem a kupán jár az agyuk

– Nem érezzük még a nemzetközi szereplés súlyát, egyelőre ugyanúgy készülünk, mint ahogy csak a bajnokságra készülnénk. Ahogy láthatják a szurkolók is, van játékosmozgás. A vezetők azon dolgoznak, hogy olyan futballistákat igazoljanak, akikkel ütőképesek leszünk és lehet esélyünk továbbjutni. A sorsolás után beszélgettünk a társakkal a párharcról, de a csapatból senki nem ismeri részletesebben az ellenfelet. Majd ha az edzők feltérképezik a kazah együttest és közeledik az első meccs, biztosan egyre többet jár majd a gondolatunk a nemzetközi szereplésen – tette hozzá a középpályás.

A Kisvárda a múlt hét óta edz, szombaton már a Vasas vendégeként játszik felkészülési meccset, majd június 30-tól Ausztriában folytatja a munkát.