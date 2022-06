A Nyír-Wetland megyei I. osztályban korán eldőlt az első hely sorsa, a Nyíregyháza II. után azonban annál nagyobb volt a tülekedés az ezüstéremért. Az utolsó fordulóban még négy csapatnak volt erre esélye, végül az Ibrány lett a befutó.

Kiss Tamás együttese fele­más őszi szezon után szinte mindenben hasonló számokat ért el tavasszal, a helyezésén mégis sokat javított.

Bizonyítottak a fiatalok

– Sok volt a körbeverés, amiből mi jöttünk ki a legjobban. Mellénk állt a szerencse, de tettünk is érte, hogy így legyen, összességében rászolgáltunk a második helyre – értékelte az idényt az edző. – Ősszel volt négy-öt olyan meccs, amin nekünk állt a zászló, jól futballoztunk, valahogy mégis elbuktuk azokat a találkozókat. Ezekből kaptunk vissza tavasszal. Felemás volt az egész szezon, ami annak is betudható, hogy ősszel nagyon korán kiesett több alapemberünk, a végére már négy-öt játékos hiányzott a kezdőből. Tavasszal sem volt sokkal jobb a helyzet, nem tudtunk kétszer egymás után ugyanazzal a kerettel kiállni, az utolsó fordulóra javult a helyzet, ami látszott is a Nyírmeggyes ellen. A problémák ellenére kerek lett a teljesítményünk. A második hely maximum volt a Nyíregyháza után, emellett az országos főtáblára jutottunk a kupában. Nagyon sok fiatal – akik a megyében kevésbé voltak ismertek – nevet szerzett magának nálunk, illetve a helyiek közül is sokan megtalálták az igazi arcukat, hasznára voltak a csapatnak. Számomra ez legalább olyan dicsőség, mint a második hely.

A tréner a nagy siker után úgy döntött, távozik a klubtól.

– A döntést én hoztam meg – szögezte le. – A vezetőkkel megbeszéltünk mindent. Szerették volna, hogy maradjak, de úgy érzem, hogy ebben ennyi volt, ez volt a maximum.

Igazi sportemberek

– Öt évet töltöttem Ibrányban, másfelet játékosként, három és fél évet játékos-edzőként. Rengeteget tanultam, sokat köszönhetek a klubnak. Mindig fontos számomra, hogy olyanokkal dolgozzak, akik igazi sportemberek és tenni akarnak a csapatért. Mondhatom, rendkívüli emberekkel dolgozhattam hétről hétre, ez is közrejátszott abban, hogy ezüstérmet szereztünk. Konkrétum még nincs a jövőmmel kapcsolatban. Egyelőre pihenni szeretnék, meglátjuk, hogyan alakul a sorsom – zárta szavait Kiss Tamás.

Ibrányi mutatók

Végeredmény 2. hely 30 15 6 9 63-42 51

Hazai pályán 2. hely 15 10 2 3 41-18 32

Idegenben 6. hely 15 5 4 6 22-24 19

Házi góllista 30 gólos: Nagy Dávid. 7 gólos: Kállai Gábor. 4 gólos: Kiss Péter. 3. gólos: Lakatos Bence, Lyáh Artúr, Mészáros Marcell, Szőlősi Patrik. 2 gólos: Buka Bence, Makai István. 1 gólos: Csáki József, Haburcsák Bertalan, Jeddi Béla, Somogyi Tibor, Tóth Norbert.