Az osztályozók időszakát éljük. Ebben szerencsére érintett az A Studió-Nyíregyháza NB II.-es futsalcsapata is. Az alapszakasz fordulásakor az volt az eredeti terv, hogy a másod­osztályban újonc gárda nagy hajrával megnyeri a Keleti csoportot, így automatikusan feljut az élvonalba. Sajnos ez nem sikerült, az osztályozót érő második helyet azonban megcsípte.

Ehhez az is kellett, hogy a nyíregyháziak kiszúrjanak egy szabálytalanságot.

A nemrég még második pozícióban menetelt Maglód technikai vezetője a gyakorlatban edzőként is szerepel. Őt – mint technikai vezetőt – kiállították az egyik bajnoki találkozón és hatmérkőzéses eltiltást kapott. Ennek ellenére a következő, Csenger elleni, és a Nyíregyháza ellen játszott meccseken is leült a kispadra, mert kiváltotta magának a játékosigazolást. Ez egy kiskapu volt, amit kihasznált, viszont az MLSZ súlyosan bünteti, mint ahogy tette azt ebben az esetben is, miután a Stúdió megóvta az említett két mérkőzést.

A Maglódtól öt pontot levontak, a Nyíregyháza előzött és meg is tartotta a pozícióját.

Hazai pályán kezdenek

Ez azt jelenti, hogy Lakatos Lászlóék az NB I. kilencedik helyén végzett TFSE-vel játszanak oda-visszavágós párharcot az élvonalbeli tagságért. Az első meccset péntek 19 órakor a Continental Arénában rendezik, a visszavágót 13-án Budapesten bonyolítják le. Hepp Tamás technikai vezető lapunknak elmondta, a hazai mérkőzés megtekintése ingyenes.

Hozzátette, nagyon várják a szurkolókat, hogy hatodik emberként jó eredményhez segítsék a csapatot.

Futsal: NB II.

Keleti csoport, alsóház, 10. forduló

MEAFC–Nyírség FC 8–4 (1–1)

Miskolc, v.: Szűcs, Juhász. Nyírség: Kupai – Balla J., Kiss, Pekk, Hegedüs. Csere: Balla D., Szabó, Varga Z. Játékos-edző: Szabó Dávid. Gól: Varga L. 4, Lőrincz 2, Agárdy, Varga B., illetve Pekk 2, Varga Z., Balog (öngól).

A felsőház végeredménye

1. Rubeola 10 8 1 1 57-23 30

2. Nyíregyháza 10 6 1 3 43-31 23

3. Maglód 10 6 1 3 48-38 21

4. Gyöngyös 10 5 – 5 39-38 18

5. Csenger 10 2 2 6 41-46 10

6. Mád 10 – 1 9 25-77 2

Az alsóház végeredménye

1. Kincsem F. 8 5 – 3 37-28 22

2. MEAFC 8 4 1 3 31-25 17

3. Nyírbátor 8 3 1 4 28-33 15

4. Szeged 8 4 – 4 33-38 14

5. Nyírség 8 3 – 5 33-38 12