Az elmúlt napokban többször jeleztük, hogy pénteken és szombaton különleges sporteseményt rendeznek a nyíregyházi Continental Arénában. Az érdeklődőknek nem is kellett csalódniuk, már az első nap is tartogatott izgalmakat, látványos megoldásokat és szép gyakorlatokat.

Egymást követték a kerékpárlabda és a művészi kerékpár szakág eseményei, utóbbiban egyéni, páros, vegyes páros és négyes számokat rendeztek.

Lelkes svájciak

A mieink közül is többen bemutatkoztak a nyitónapon. Sajnos Varga Csaba és a Balogh Vivien, Sugta Julianna alkotta párosunk gyakorlatában is voltak hibák, így is elképesztő volt látni, mit tudnak csinálni a kerékpárral. A vegyes párosok versenyében az erő és a művészet egyszerre mutatkozott meg, a négyesek gyakorlataiban a kreativitás volt egyedülálló.

Kerékpárlabda-csapatunk nagy különbséggel kapott ki az egyaránt magas szinten játszó osztrákoktól, a németektől és a franciáktól is, ám két meccsen sikerült gólt szerezni.

A viadalon tíz nemzet sportolói mérik össze tudásukat, a legnagyobb létszámmal a németek érkeztek, a legnagyobb buzdítást viszont (az esti magyar meccsig) a svájciak kapták.

Péntek késő este már érmeket is osztottak, szombaton pedig minden számban befejeződik az Eb.

A női négyesek versenyében a németek gyönyörű gyakorlatot bemutatva kiérdemelték az első helyet, az ezüstérmet a svájci kvartett szerezte meg.

A vegyespárosoknál (egy nő és egy férfi) a világbajnok német kettős – Max Hanselmann és Serafin Schefold – érdemelte ki az Európa-bajnoki címet, honfitársaik Nico Rödiger és Lea-Victoria Styber valamint az osztrák Katharina Kühne-Marcel Schnetzer duó előtt.



Teremkerékpáros Európa-bajnokság, programterv, szombat

Kerékpárlabda

9:30: Svájc–Magyarország

Művészi kerékpározás, női egyéni szám

9:50: Sárközi Anna Lilla

9:59: Michaela Vosicková (cseh)

10:08: Alexane Leclerc (francia)

10:17: Hugyecz Zsófia

Kerékpárlabda

10:30: Ausztria–Németország

10:50: Csehország–Magyarország

Művészi kerékpározás, női egyéni szám

11:10: Tatika Bovendaerde (belga)

11:19: Elisabeth Moser (osztrák)

12:28: Michell Andrich (osztrák)

12:37: Julia Stäheli (svájci)

Kerékpárlabda

12:50: Németország–Franciaország

13:10: Ausztria–Svájc

Művészi kerékpározás, női páros szám

13:30: N. Zuberbühler, J. Graf (svájciak)

13:39: R. Kopf, S. Bachmann (osztrákok)

13:48: H. Kirst, A. Bärk (németek)

13:57: S-M. Wöhrle, C. Wurth (németek)

14: Díjátadó: művészi ker., női páros

Kerékpárlabda

14:15: I. elődöntő

14:35: II. elődöntő

Művészi kerékpározás, női egyéni

15: Alice Rieb (francia)

15:09: Romina Ledergerber (svájci)

15:18: Magdalena Müller (olasz)

15:27: Jana Pfann (német)

15:36: Ramona Dandl (német)

15:45: Díjátadó: művészi ker. női egyéni

Kerékpárlabda

16: Bronzmérkőzés

Művészi kerékpározás, férfi egyéni szám

16:20: Schön Martin

16:29: Emilio Arellano (spanyol)

16:38: Marcel Jüngling (német)

16:47: Lukas Kohl (német)

17: Díjátadó: művészi ker. férfi egyéni

Kerékpárlabda

17:15: Döntő

17:35: Díjátadó: kerékpárlabda

17:50: Záróünnepség



Az időrendben plusz-mínusz 10-15 perc csúszás történhet! A kerékpárlabda szabályai lehetőséget adnak arra, hogy a játékvezető bizonyos esetekben megállítsa a futóórát.

Borítókép: Derekasan küzdött a zöld mezes magyar csapat | Fotó: Dodó Ferenc