Még néhány nap, és itt a Nagyhalász Speed­way Ring idei legfontosabb szombatja. A salakmotorozás hazai ékszerdobozában nem kisebb tétért, mint a jövő évi világbajnoki mezőnybe kerülés esélyéért fognak majd küzdeni a vaspapucsos kiválóságok. Augusztus 20-án Glasgow ad majd otthont a Grand Prix Challenge-nek, ahonnan a jövő évi sorozatba lehet kerülni.

Glasgow-ba négy helyszínről vezet az út. Pünkösd hétfőjére a németországi Abensbergbe és az ukrajnai Rovnóba írták ki a kvalifikációt. Az élet átírta a forgatókönyvet, így a háború miatt Debrecen kapta meg a rendezést.

Szombaton a szlovákiai Zsarnóca és Nagyhalász lesz a helyszín. Mind a négy állomásról négy-négy versenyző jut majd Glasgow-ba. A pünkösdi debreceni viadalról végül a következők jutottak a Challenge mezőnyébe: az ausztrál Jack Holder diadalmaskodott a lengyel Symon Wozniak és lett Andejz Lebedevs előtt. A negyedik helyet különfutamban az az ausztrál Rohan Tungate csípte meg a dán Michael Jepsen Jensen előtt, aki tavaly a nagyhalászi GP-kvalifikációt nyerte.

Ami a nagyhalászi versenyt illeti, a nemzetközi szövetség (FIM) honlapján még nem szerepelt a rajtlista, nem úgy a zsarnócai. Így aztán még nem tudni, hogy pontosan kiket láthatunk majd szombaton. Az eredetileg selejtezős helyszín miatt két magyar versenyző kapott lehetőséget. A nagyhalászi klub bajnoka, azaz Fazekas Dennis, illetve a debreceni Kovács Roland, aki tavaly már indult a nagyhalászi GP-kvalifikáción, és egy pontot motorozott. Igen ám, de a debreceni versenyre nevezett ukrán Vilatliy Lysak nem kapott kiutazási engedélyt, így helyette egy magyar versenyző állhatott rajthoz, ő pedig Kovács Roland volt. Így ő nem jön szombaton, helyét más fogja elfoglalni.

A legutóbbi nagyhalászi verseny is rangos és izgalmas volt, hiszen az Európa-bajnoki selejtezőn tizenöt ország legjobbjai küzdöttek az öt továbbjutó helyért. A második három GP-kvalifikáció rajtlistáját böngészve nagyon elképzelhető, hogy az Eb-selejtező dobogósai is itt lesznek majd szombaton. Így az akkori versenyt százszázalékos eredménnyel behúzó lengyel Dominik Kubera mellett a második és korábban párosban Európa-bajnoki címet szerzett francia David Bellego, illetve az ukrán Marko Levishin is jöhet. Az információk alapján viszontláthatjuk a brit Chris Harrist is, és valószínűleg jönnek még olyan motorosok, akik korábban már húzták a gázt a nagyhalászi oválon. A verseny szombaton 15.45-kor rajtol, az edzés pedig 10.30-kor.