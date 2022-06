A vizes világbajnokság a nyár egyik, ha nem a legjelentősebb sporteseménye. Számunkra nemcsak azért fontos, mert az országunkban rendezik a viadalt, hanem azért is, mert nyíregyházi klubban versenyző sportolónak is szoríthatunk. Sztankovics Anna pénteken a negyedik világbajnokságán ugrik medencébe. A Nyíregyházi Sportcentrum úszója és edzője, Szollár Gergő azért dolgozott, hogy Anna 50 mellen minél jobb időeredményt érjen el, ami remélhetőleg továbbjutást jelent a számára.

Végre elérkeztünk a végső visszaszámláláshoz: pénteken már a világbajnokságon úszik! Hogy sikerült a felkészülés?

Az országos bajnokság óta eltelt nyolc héten már csak a világbajnokságra koncentráltunk. Az ob-n több számra kellett figyelni, hiszen indultam 100 mellen és váltóban is, ami ezeken a versenyeken fontos szokott lenni. Ott az 50 mellem nem igazán sikerült jól, emiatt át kellett gondolni, hogy min változtassunk. Nem volt egyszerű dolgunk, mert nem voltunk még olyan szituációban, hogy csak az ötvenre kellett koncentrálni. Ilyen szempontból új volt az elmúlt nyolc hét munkája, kíváncsiak is vagyunk mindketten, hogy mi sül ki belőle.

Sztankovics Anna és edzője, Szollár Gergő

Forrás: Dodó Ferenc

Idáig három világbajnokságon szerzett tapasztalatot. Mit vár a negyediktől?

Először 2015-ben voltam vb-n Kazanyban. Az olyan tipikus „első” világbajnokság volt, ráadásul érettségi után úsztam, tisztes helytállás volt a cél. Sajnos, két évvel később a hazai világbajnokságon sem lehetett reális célom, hogy továbblépjek az előfutamból, viszont a 4x100-as vegyes váltó nagy szerepet kapott, tizedikek lettünk, ami azt mutatta, jó irányba tartunk afelé, hogy két évvel később jól ússzunk az olimpiai kvalifikációs vb-n. Sajnos, ez akkor a váltóban nem jött össze, viszont 50 mellen középdöntőt úsztam, ami nekem hatalmas dolog volt. Azért is örültem nagyon, mert tudtam, hogy egy évvel később Budapesten lesz az Európa-bajnokság, és emlékeztem, hogy 2017-ben milyen volt hazai közönség előtt úszni. Sajnos, ez máshogy alakult, a koronavírus miatt 2020-ban lyukas évünk volt. Abban reménykedem, amit szerettem volna, hogy összejöjjön az Eb-n hazai közönség előtt, azt most meg tudom csinálni.

A televízióban sokat beszélnek a közönségről, és ön is tett rá utalást. Valóban ilyen nagy szerepe van a szurkolóknak?

Abszolút érezhető a jelenlétük. Öt évvel ezelőtt 12 ezer férőhelyes volt a Duna Aréna, szinte telt házzal rendezték meg a délelőtti programot is. Akárki úszott a magyarok közül, felrobbant az uszoda. Hasonlót vártunk az Eb-n is (amit 2021-re halasztottak – a szerk.), de ott nem engedhettek be nézőket. Most kevesebb, mint a fele a férőhely, de a szurkolás biztosan rendben lesz!

Forrás: Dodó Ferenc

Ön tartja az országos csúcsot 50 méter mellen, és nagyon közel jár hozzá, hogy első magyar nőként 31 másodpercen belül ússza a számot. A világbajnokságon ez is cél lehet, vagy a továbbjutás az elsődleges?

Országos bajnokságokon mindig van egy kitűzött idő, hogy az adott világesemény szintjét elérjem. Itt ezzel nem kell foglalkoznom, világbajnokságon már tovább lehet gondolni és megcélozni a középdöntőt. A kettő viszont együtt jár: ha jó lesz az időeredmény, akkor a továbbjutásnak is meg kell lennie. Tavaly úsztam a 31,04-es legjobbamat, jó lenne ezen javítani. Örültem az eredménynek akkor is, de picit bosszankodom is, mert már kilencszer úsztam olyan, harminceggyel kezdődő időt, ami csak néhány századra volt a harmincastól. Nagyon remélem, most már afelé tartunk, hogy becsússzak harmincegy másodperc alá!