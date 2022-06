Nagyot fordult a világ Bartha Balázzsal, a fiatal csengeri futsalosnak két álma is valóra vált, amellett, hogy a következő szezontól NB I.-es csapatot erősít majd, a közelmúltban bemutatkozhatott a korosztályos nemzeti válogatottban is, a múlt hétvégén tagja volt a porecsi tornán részt vevő válogatottnak. Persze a siker nem magától pottyant az ölébe, a 17 éves játékos évek óta keményen dolgozik érte.

A labda körül forog a világ

– Sportos családban nőttem fel, édesapán, nagypapám is focizott, így számomra sem volt kérdés, hogy a labdarúgást választom – beszélt a kezdetekről Bartha Balázs. – Amióta az eszemet tudom, számomra a labda körül forog a világ.

A szatmári tehetség tavasszal bemutatkozott a megyei első osztályban szereplő felnőttegyüttesben, emellett az egyesület NB II.-es futsalcsapatában is rendszeresen pályára lépett. Adódik a kérdés: futsal, vagy nagypályás foci?

– Egész fiatalon füvön és teremben is játszottam, aztán egyre jobban tolódott a hangsúly a futsal irányába. Számomra szimpatikusabbak a gyors, kis játékok, ahol a technikai tudás jobban kidomborodik.

Játékára aztán egy élvonalbeli csapat is felfigyelt, Balázs jövőre az NB I.-es Veszprém igazolt játékosa lesz.

Nagy vágya vált valóra

– Váratlanul jött az ajánlatuk, februárban kerestek meg, és azt kérték, hogy májusig döntsek. Természetesen összeült a családi kupaktanács, sorra vettük az érveket és az ellenérveket. Inspirált, hogy ilyen fiatalon bemutatkozhatok az élvonalban, döntésemet megnehezítette, hogy itt kell hagynom a családomat, és az az igazság, hogy a csengeri csapat is a szívemhez nőtt. Életem egyik legnagyobb vágya vált most valóra, és mindent megteszek annak érdekében, hogy megfelelően tudjak élni a lehetőséggel, hiszen tisztában vagyok azzal, hogy nem mindenki számára adatik meg egy ilyen esély – mondta Bartha Balázs. Balázs szeptembertől kezdi meg a gimnázium utolsó évét, erre is találtak megoldást.

– Magántanuló leszek, Csengerben szeretnék érettségizni, hiszen kedvelem az iskolámat, pedagógusaimat, diáktársaimat.

Balázs a magyar válogatottban múlt hétvégén mutatkozott be, persze ezt sem adták könnyen, két kiválasztón is részt vett, mindkettőn megfelelt, így kerülhetett a legjobbak közé.

Biztos családi háttér

– A torna előtt volt bennem drukk, de nem izgultam túl a dolgokat, úgy voltam vele, hogy ez is egy feladat, amelyet meg kell oldanom, pár nap alatt sikerült beilleszkednem. Az elején akadozott a játékunk, hiszen nem ismertük egymást, aztán pár nap alatt összecsiszolódtunk, a vége felé már olyan volt, mintha évek óta ismernénk egymást. Fiatalabbként vettünk részt a tornán, nekünk ez felkészülés volt a jövő évi U19-es világbajnokságra. Nem is sikerült rosszul, hiszen az ötödik helyen végeztünk. A szövetségi kapitány sorokat cserélt, így mindenki sok időt töltött a pályán.

A végén Balázs azt is elmondta, hogy ezeket a sikereket nem érhette volna el biztos családi háttér nélkül, de edzőinek, különösen Szilágyi Sándornak hálával tartozik, akik mindig biztatták és átsegítették a nehézségeken.