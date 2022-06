Legyen szó bármilyen csapatjátékról, néhány meghatározó játékos elvesztése súlyosan meglátszik az eredményeken is. Minél alacsonyabb osztályról beszélünk, ez annál inkább beigazolódik. A Mándok is megsínylette a rutinosabb futballistái kiválását. Miután ősszel a harmadik helyen állt, az idény második fele rosszabbul sikerült, edzőváltásra is szükség volt, s végül a kilencedik helyet szerezte meg az együttes.

Rengeteg lőtt és kapott gól

A Mándok volt a bajnokság harmadik leggólerősebb csapata (holtversenyben), ami a társgólkirály Gyüre Tamás eredményességének is köszönhető, a sikeres előrejáték mellett viszont rengeteg találatot is kapott a csapat. Utóbbi is betudható annak, hogy kulcspozíciókban veszítettek el játékosokat a szezon során.

– Ősszel bebizonyosodott, hogy ez a fiatal csapat meghatározó, rutinosabb játékosokkal mire képes, tavasszal pedig az is, nélkülük hogyan tud teljesíteni – értékelt Dancs Attila technikai vezető.

– Sokat kell még fejlődniük ebben az osztályban. Három játékosunk hosszú időre kiesett munkahelyi elfoglaltság vagy sérülés miatt, két futballistánk pedig felváltva volt eltiltva huzamosabb időre. Ennek az öt embernek a hiányát nem bírta el a csapat, ezért szereztünk kevesebb pontot, mint ősszel.

Új edzővel kezdik a felkészülést

Nagy győzelmekre azért tavasszal is futotta a csapattól.

– Az utolsó fordulóban játszott csengeri meccsünkre vagyok a legbüszkébb – felelt a kérdésünkre.

– Addigra összeért ez a fiatal brigád, Gyüre is visszatért, a játékosok bizonyították újfent, hogy mire képesek, ha van akarat, alázat és futómennyiség. Más csapat is büszke lenne arra, ha Csengerben nyerne négy kettőre.

Dancs Attila elárulta, szeretnék folyatni a fiatalítást, amit két éve elkezdtek, mert úgy gondolják, ez a jövő.

Ha már előretekintünk: a felkészülést Dolhai Máté irányításával kezdi meg az együttes. A fiatal tréner az elmúlt három évben a megye kettes Jéke kispadján ült.

Mándoki mutatók

Végeredmény 9. hely 30 12 6 12 63-54 42

Hazai pályán 11. hely 15 5 6 4 32-24 21

Idegenben 3. hely 15 7 - 8 31-30 21

Házi góllista 30 gólos: Gyüre Tamás. 6 gólos: Haller Renátó. 4 gólos: Lusánszki László. 3 gólos: Baglyos Levente, Maroda Nándor, Törtei Tamás. 2 gólos: Ari Attila, Kovács Béla, Molnár Zsolt. 1 gólos: Bugyi Bálint, Illés Adrián, Jánvári Dániel, Krajnyák Zsolt, Lakatos István, Nagy László, Szlocski Márió.