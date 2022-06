A Kemecse az előző szezonban a tizennegyedik helyen fejezte be a pontvadászatot a Nyír-Wetland megyei első osztályú bajnokságban. Mégsem estek ki, mert a megyei szövetség felkérésére továbbra is a megye egyben indulhattak. A mögöttünk hagyott idényben alaposan beragadtak a rajtnál, négy vereségük rá is nyomta bélyegét őszi produkciójukra, a téli szünet az utolsó előtti helyen találta a gárdát. Tavaszi szereplésükre azonban nem lehet panasz, Resán Attila a 12. helyre kormányozta csapatát a végelszámolásra.

Elégedett a teljesítménnyel

– Ebben a szezonban a stabil, biztos bennmaradást tűztük ki célul – kezdte értékelését Resán Attila, az egyesület elnöke.

– Ezt sikerült is teljesítenünk, ha jól számolom, akkor a tavaszi szereplésünk az osztályban a negyedik legjobb volt. Pedig közvetlen riválisaink, a Gyulaháza kivételével, egytől egyig erősödtek a bajnokság második szakaszára. Az őszt valóban rosszul kezdtük, de biztos voltam benne, hogy kiegyenesedünk, mert a csapat magja régóta együtt van, gyakorlatilag egy baráti társaság. Soha nem bűnbakot keresünk, hanem közösen keressük a megoldást, egymásért küzdünk.

– Ha valami rosszul sikerül, megpróbálunk úgy túl lenni rajta, hogy ne hagyjon mély nyomot bennünk. Ennek meg is lett az eredménye, komoly csapatok ellen értünk el szép eredményeket. A téli felkészülés alatt váltunk igazán stabillá. Annak ellenére, hogy maradt pont a csapatban, elégedett vagyok a teljesítményével. Ez a társaság többre hivatott, de hogy ezt realizálni is tudjuk, egy ilyen ősz nem fér bele – zárta Resán Attila.

Az elnök kiemelte a márciusi Ibrány elleni mérkőzésüket, amelyen döntetlent játszottak a későbbi ezüst­érmes ellen. Legkaotikusabb találkozójukat pedig a Csenger ellen vívták, mert mint mondta, a védekezéssel hadilábon álltak, ennek ellenére nyerhettek volna, mert 3–1-es vezetésről maradtak pont nélkül. Resán Attila véleménye szerint nincs kiemelkedő játékosuk, úgy véli, hogy a csapat ereje az egységben van.

A Kemecse július elején kezdi meg felkészülését a következő szezonra. A csapat magja egyben marad, minimális játékosmozgás várható, ami biztos, hogy Phrakonkham Ádám náluk folytatja.

Kemecsei mutatók

Végeredmény 12. 30 10 6 14 47-56 36

Hazai pályán 10. 15 7 2 6 27-19 23

Vendégként 13. 15 3 4 8 20-3 13

Házi góllövőlista. 11 gólos: Ács Szabolcs. 9 gólos: Madzin István. 6 gólos: Ádám Dénes. 5 gólos: Csáki Péter. 3 gólos: Hokk Balázs, Majoros Ádám, Sándor Dávid. 2 gólos: Balogh Gábor, Szaffián Szabolcs. 1 gólos: Hokk Ádám, Törő Dominik Szabolcs.