Miként arról korábban beszámoltunk, a Nemzeti Sport értesülései szerint az élvonalban bravúros ezüstöt szerző csapat új vezetőedzője az 52 éves Török László lesz. A két évtizedes edzősködéssel bíró szakember az elmúlt másfél évet már Kisvárdán töltötte mint az U 19-es csapat vezetőedzője. Kedden aztán bizonyságot nyert, hogy valóban így van.

– Török László az U19-es csapat mellett az osztályozón az U17-esek munkájába is besegített, az utolsó meccseken már ő irányított, ezáltal még nagyobb rálátása van a teljes utánpótlásunkra, ami fontos, hiszen célunk és feladatunk is a fiatalok beépítése, és olyan futballisták kerültek most a felnőttek közé, akikkel ő már együtt dolgozott az elmúlt fél évben – nyilatkozta Révész Attila sportigazgató a kisvárdai klub honlapján.

– A bemutatásomnál először is gratuláltam a csapatnak a legutóbbi szenzációs teljesítményhez és eredményhez, és örülök, hogy csatlakozhatok ehhez a közösséghez, ehhez a szakmai stábhoz – mondta a klub honlapja szerint a székfoglalójában Török László.

– Igaz, hogy messziről, Kecskemétről jöttem, mégis közelről, hiszen csak átsétáltam innen, az akadémiáról. Tisztában vagyok azzal, hogy milyen szakmai alapelvek mentén kell haladnunk a napi munkában, csapatban dolgozunk, a végső döntéseket viszont nekem kell meghoznom. Meg kell felelnünk az úgynevezett fiatalszabálynak, ezért nagyon oda kell figyelnünk bizonyos játékpercekre, a fiatalok beépítésére, az ő egyéni képzésük és fejlesztésük is az egyik fő feladatom lesz. Ami jó volt, azt meg kell tartanunk, esetleg még jobbá kell tennünk, amiben pedig jobbá kell válnunk, az fejlesztésre szorul, ennek a lépéseit közösen kell meghatároznunk.