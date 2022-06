Mint korábban beszámoltunk róla, hogy az NB I.-es bajnoki rajtra és az Európa Konferencia Liga selejtezőjére is készülő Kisvárda Master Good bejelentette a második nyári igazolását.

Vonzó volt a nemzetközi kupa

A 26 éves, 190 centi magas, szerb állampolgárságú Milos Vranjanin a lett Riga FC csapatától érkezett, éppúgy, mint másfél évvel ezelőtt Herdi Prenga, aki a nyáron távozott a kisvárdai klubtól. A belgrádi születésű futballista utánpótláskorú játékosként szerepelt az FK Rad, az FK Brodarac és az FK Napredak Krusevac színeiben, míg felnőttként hazájában a Radnicski Obrenovac (2015–2016), az FK Teleoptik (2017–2018), a Metalac Gornji Milanovac (2018–2020) és 2021-től a lett Riga FC csapatait erősítette.

– Nagy előrelépésnek tekintem a karrieremben, hogy a magyar bajnokságban folytathatom, ráadásul olyan csapatban, amely a nemzetközi kupában is érdekelt – idézi a kisvardafc.hu Milos Vranjanint. – Nagy esély a számomra is az Európa Konferencia Ligában való szereplés, szeretném a lehető legjobb teljesítményhez segíteni a csapatot, bízom benne, hogy odaérhetünk a csoportkörbe.

Megkapta az ezüstérmet

– A klubról sok mindent hallottam, már csak azért is, mert többen játszanak itt az én régiómból – folytatta az új játékos. – Meséltek a csapatról és a körülményekről, utóbbiakról máris meggyőződhettem. Amikor befutott a kisvárdai ajánlat, akkor elsőként Herdi Prengát hívtam, hiszen én is abból a klubból érkezem, ahonnan másfél éve ő. Ugyan személyesen nem ismerjük egymást, de nagyon sok közös barátunk van, és csupa jót mondott Kisvárdáról, bátorított, hogy vágjak bele nyugodtan a kalandba. Remélem, ugyanott tudom folytatni, ahol ő abbahagyta.

Nem ez volt a hét elejének egyetlen jó híre a klubnál, visszatért ugyanis a korábbi csapatkapitány, Lucas. A 33 éves, brazil–magyar kettős állampolgárságú labdarúgó hét év kisvárdai szereplés után az előző fél szezont a Diósgyőrnél töltötte kölcsönben. A középpályás hétfőn már a csapattal edzett (információink szerint az edzőtáborba is utazik), és Erős Gábortól megkapta az ezüstérmét is, hiszen az első félévben ő is tett a klub legsikeresebb szerepléséért.

A szabolcsiak csütörtökön utaznak el az ausztriai Vorauba. Az edzőtáborban felkészülési mérkőzést játszanak a horvát Hajduk Splittel, a román FC Universitatea Craiovával, a ciprusi AEK Larnacával és az osztrák Admira Wackerrel. Július 9-e után itthon folytatódik a munka.