Az időjárásért felelős egyértelműen jelest érdemel. Igazi strandidő várta a sóstói parkfürdőben a jubileumi strandfocitorna résztvevőit és az érdeklődőket.

Négy napon át porzott a homok, rúgták a lasztit nők és férfiak. A X. Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. – Nyíregyházi Sportcentrum Strandfoci Fesztivál a Fatum Property Kupáért elnevezésű országos torna csütörtöki nyitánya délelőttjén négy női csapat tagjai mérkőztek a győztesnek járó serlegét. Ezt végül a „profinak” számító Nyírség NSC együttese szerezte meg.

Aznap délután már a férfiaké volt a főszerep. Harminckét együttes vágott neki a sorozatnak, előbb körmérkőzéses formában vetélkedtek. A csoportok első és második helyezettjei jutottak tovább a kieséses rendszerű folytatásba.

Hatalmas érdeklődés

Itt már volt izgalom bőven, remek meccseket és egyéni megmozdulásokat láthattak az érdeklődők. Hatalmas volt az érdeklődés a döntőre, a pályát szinte teljesen körülálltak a szurkolók. A finalisták közül a Fáraó Bútor korábban két meccset is csak „büntetőpárbajban” húzott be. Az ellenfél Het-Band csapatának is volt nehéz meccse, az egyik hajráját igazi gólváltás után nyerte meg. A találkozó pikantériáját az adta, hogy a városi terembajnokságban is ez a két együttes játszotta a döntőt. Akkor a Het-Band győzött 1–0-ra, most a Fáraó visszavágott, és 5–3-ra nyerte a finálét.

A névadó Fatum Property jóvoltából a jubileumi találkozó pénzdíját megemelték, így 300 ezer forintot osztottak szét (120, 80, 60, 40) az első négy között.

Különdíjasok is voltak

Természetesen ezúttal is voltak különdíjasok, és az eddig minden tornán indult csapatokat külön is megajándékozták.