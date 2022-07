Hétfőn megkezdődött a Hübner Nyíregyháza BS és a Nyíregyházi Sportcentrum közös szervezésében létrejött kosárlabdatábor, mely a fiatal sportolók fejlesztése mellett már a felnőtteknek is „visszaszokó” hét.

– Hétfőtől péntekig három korosztályra bontva, korcsoportokra szabott feladatokat végezve dolgozunk a gyerekekkel – mondta el Csizmadia Levente, a tábor főszervezője. – A srácokkal hét edző foglalkozik, köztük a felnőttcsapatunkból Mokánszki Máté, Vaskó György és Szobi Dániel edzi a fiatalokat.

– A tábor azért is hasznos, mert a gyerekeknek hosszú kihagyás után könnyebb visszarázódni a ritmusba – fogalmazott Szobi Dániel, a Cápák játékosa. – Az egyéni képességfejlesztésen van a hangsúly ezen a héten. Jó, ha a kicsik látják, hogy az idősebb korosztály hogyan végez egy-egy feladatot, hiszen egymástól is tanulnak, hasznos, ha rutinosabb játékos mutatja be az adott gyakorlatot. Ezért vagyunk mi is a tábor résztvevői. Játékostársaimmal együtt egyébként játékos-edzőként vagyunk itt, nekünk ez már egyfajta előalapozás, a felkészülés kezdete előtt.