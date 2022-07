Már csak párat kell aludni és a sportág harmadik vonalában is újra útjára indul a labda. A Sényő-Carnifex FC mellett a Kisvárda második számú csapata is elvégezte már a munka dandárját, hogy aztán vasárnap az Eger ellen adjon először számot tudásáról.

– Több mint öt hetet készültünk az előttünk álló szezonra, az első otthon töltött hét után a következő kettőt ausztriai edzőtáborban töltöttük első számú csapatunkkal – mondta Kocsis János, a Kisvárda II. edzője, aki az ottani körülményeket nem győzte dicsérni.

– Remek feltételek között készülhettünk, jól előkészített pályákon edzhettünk, az első csapatunkhoz hasonlóan minőségi étkezésben volt részünk, megfelelő vitaminokhoz is hozzájutottunk, a játékosok szervezetének feltöltése így jól sikerült. Emellett kiváló ellenfelek ellen léphettünk pályára, többek között egy osztrák másodosztályú csapat ellen, de megmérkőztünk hozzánk hasonló akadémiai együttessel is.

Hazatérve a külföldi edzőtáborból, a Kisvárda II. itthon folytatta a munkát.

– Az ausztriai körülményekhez hasonlóan Kisvárdán is remek körülmények között dolgozhattunk, amit terveztünk, azt meg tudtuk valósítani. Játszottunk még három edzőmérkőzést, véleményem szerint ennek elégnek kell lennie a bajnokságra. Távozó játékosainkat fiataljainkkal pótoltuk, bízom benne, hogy tudnak majd élni a lehetőséggel – fogalmazott a tréner.

A Kisvárda II. az NB III.-ban ettől a szezontól bevezetett fiatalszabály tekintetében speciális helyzetben van.

– Az új szabály az akadémiai csapatoknál nem okoz akkora problémát, mint más gárdáknál, hiszen nálunk eddig is sok fiatal szerepelt, tavasszal már öt 2004-es születésű játékos rendszeresen pályára lépett. Ez a jövőben is így lesz, hiszen mi úgymond a felnőttcsapatunk előszobája vagyunk, aki itt jól teljesít, annak nyitva áll az ajtó.

A szakember az osztály erőviszonyairól elmondta, hogy sokat fog számítani az, hogy kinek hogy sikerül beépíteni a fiatalokat saját rendszerükbe, de azt is hozzátette, hogy ez a szabály az akadémiai csapatoknak könnyebbséget jelent. A végén még arról is beszélt, hogy legfontosabb feladatuk, hogy minél több játékost adjanak fel a felnőtt csapatnak, az elmúlt időszakban páran kisebb, nagyobb feladatokat már kaptak az NB I.-es csapatban, de azt is megemlítette, hogy az úgynevezett visszajátszók jelenléte óriási motivációt jelent játékosainak.