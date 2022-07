A Kisvárda Master Good SE felkészülésének harmadik hetében, kedden lejátszotta első felkészülési mérkőzését. A rétköziek azt a nagybányai csapatot fogadták, amely az EHF Európa-liga legutóbbi két kiírásában bejutott a Final Fourba. Bakó Botond az új igazolásai közül kettőt is bevetett kezdőjében, a kapus Graovácot és a beálló Trunkovát. Siska Pálmáék az elejétől kezdve próbáltak nagy iramot menni, természetesen ebbe csúsztak hibák, voltak rossz átadások, oldalvonalon túl landoló labdák, de ez a felkészülés ezen szakaszában természetes.

Láthattunk azonban szép megmozdulásokat, remek páros kapcsolatokat, és Nikoleta Trunková is megmutatta, hogy nem véletlenül tagja a szlovák válogatottnak. A hosszú sérüléséből visszatérő Veronika Habánková is betalált, a kapuban pedig Krisztina Graovác is bizonyította, hogy jó döntésnek tűnik a leigazolása.

Kisvárda Master Good SE–Nagybánya 25–28 (14–15)

Kisvárda: Graovác – Udvardi 4/1, Karnik 3/1, Trunková 5, Siska 4, Mérai 1, Bouti 3. Csere: Leskóczi (kapus), Makkai, Rosokha, Habánková 2/1, Natsumi 2, Sztamenics 1. Edző: Bakó Botond. Kiállítások: 8, illetve 2 perc. Hétméteresek: 3/3, illetve 2/1.