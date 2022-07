3 évvel ezelőtt, az UVSE-vel közösen indította el az Aqua SE a „Példaképek közelről” eseménysorozatát, amelynek első vendége Benedek Tibor volt, de megfordult itt többek között Gangl Edina és Keszthelyi Nagy Rita is. A programsorozat csütörtöki vendége Dr. Szabó Tünde olimpiai, világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes úszó, kormánybiztos, országgyűlési képviselő volt. A sóstói strandfürdő rendezvénysátrában az Aqua SE ifjú úszói és vízilabdásai tátott szájjal hallgatták az egykori úszó élménybeszámolóját és megcsodálhatták világversenyeken nyert érmeit. Dr. Szabó Tünde mesélt a kezdetekről, az első sikereiről, azt is megemlítette, hogy emögött bizony rengeteg korai kelés, leúszott kilométerek ezrei vannak. Azt azonban hangsúlyozta, hogy érdemes volt meghozni ezeket az áldozatokat, mert a dobogón állni felemelő érzés. Megemlítette azt is, hogy a tanulást sem hanyagolta el, mert a kettő harmonikus egyensúlya teremt egy egészet.

Van még a tarsolyukban egy-két nagy "durranás"

– Szívesen jöttem a gyerekek közé, örömmel osztottam meg velük élményeimet, tapasztalataimat. A mi időnkben más volt még ez a sportág, a maiak összehasonlíthatatlanul jobb infrastrukturális körülmények között sportolhatnak, versenyezhetnek és ez nem csak az úszásra igaz. Aki igazán elhivatott és van benne kitartás, az a siker nyitott kapuját döngetheti, de nagyon fontos a támogató szülői háttér is. Biztos vagyok benne, hogy egy-egy személyes példa motiválólag hathat rájuk – fogalmazott Dr. Szabó Tünde.

Az Agua SE fiataljai érdeklődve hallgatták Dr. Szabó Tündét fotó: Gazdag Mihály

A program idén már csak a nyíregyházi vízilabda egyesület önálló gondozásában fut. Szakács Roland, az Aqua SE elnöke elmondta, évente 5 alkalmat terveznek, és nem feltétlen csak a vízilabda területén. Ezen kívül két alkalommal ősszel, kétszer pedig tavasszal találkozhatnak példaképekkel a fiatalok, akik eddig mindig örömmel fogadták a hozzájuk érkező sportolókat.

– Nagy megtiszteltetés, hogy Dr. Szabó Tünde elfogadta a meghívásunkat, hiszen ő egy igazi példakép, aki bebizonyította azt, hogy egy sikeres sportkarrier után is fel lehet építeni egy hasonlóan sikeres civil pályát – mondta Szakács Roland, aki azt is elárulta, hogy a közeljövőben olyan példaképeket is meghívnak, akik nem a vizes sportágakhoz köthetők. Előrehaladott tárgyalásban vannak a gyorskorcsolyázó Liu testvérpárral, de van a tarsolyukban még egy-két nagy „durranás”.