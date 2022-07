A múlt hét hétfőn öt új játékossal a keretében a Kisvárda Master Good SE élvonalbeli gárdája is megkezdte felkészülését a szeptember elején rajtoló bajnoki idényre. Csütörtökön csatlakoztak társaikhoz a junior-világbajnoki ezüstérmesek, Juhász Gréta és Mérai Maja, valamint a prágai strandkézilabda kvalifikációs versenyen nagyot domborító és a torna legjobb kapusának megválasztott Mátéfi Dalma. A rétköziek az ilyenkor szokásos felméréssel indították a nyolchetes erőltetett menetet.

– A felmérések eltérő állapotokat mutattak, de a csapat nagy része egészen jó eredményeket produkált, azon vagyunk, hogy a többieket minél magasabb szintre emeljük. Természetesen még az elején tartunk, van még időnk, rengeteg feladat áll még előttünk. Az alapozó időszakban az erőfejlesztés és az állóképesség fokozása dominált. Közben a labdás edzéseken elkezdtük azokat az egyéni, illetve kiscsoportos gyakorlatokat, amelyek fontosak lesznek a játékunkban mind támadásban, mind védekezésben – mondta Bakó Botond, a Kisvárda vezetőedzője.

A csapat a második hetet Székelyudvarhelyen töltötte edzőtáborban, amelynek a munka mellett az is volt a célja, hogy az újonnan érkezők megkezdjék beilleszkedésüket, és összekovácsolódjon a társaság. A munkát a hirtelen jött kánikula sem zavarta meg.

– A nagy meleg szerencsére nem jelentett különösebb problémát, mert olyan helyen készülhettünk, ahol nem volt olyan rekkenő hőség, mint itthon. Természetesen több ivószünetet tartottunk az edzések között, hogy megfelelően tudjanak hidratálni a játékosok. A sportolók munkakedvén látszik, hogy a szabadságuk alatt feltöltődtek, a hozzáállásuk kiváló.

A Kisvárda kedden a Nagybánya ellen játssza első edzőmérkőzését, amelyen természetesen nem az eredmény lesz elsősorban a legfontosabb, de a szakmai stábnak fontos támpont lehet a folytatásra nézve.

– A felkészülés ezen szakaszában valóban nem az eredmény a fontos. Nem ezen a találkozón kell a legjobbunkat nyújtanunk. Megvannak a céljaink, elsősorban küzdést, harcos játékot szeretnék látni. Megfelelő mennyiségű és gyorsaságú futást várok a csapattól, az se baj, ha még úgymond dadog a labda. A technikai hibák nagyobb száma ilyenkor még természetes, és taktikailag sem lehetnek komoly elvárásaink. A pontosság és dinamika ilyenkor még messze van az elvárhatótól. Nem tudom, hogy ellenfelünk milyen állapotban van, felkészülésének mely szakaszában jár, de számunkra ez most nem is fontos, mi most csak magunkra figyelünk, és a terveink szerint dolgozunk tovább – zárta Bakó Botond.