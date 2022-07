A Kisvárda Master Good múlt héten Kazahsztánban meghúzta a vonalat, csütörtökön már „csak” fel kell tenni a pontot az i-re. Mint ismert, az NB I. ezüstérmese 1–0-ra győzött a Kajrat Almati vendégeként az Európa-konferencialiga második selejtezőkörében, így hazai pályán előnyből harcolhatja ki a továbbjutást.

Pedig sokan féltették a szabolcsiakat, mondván, a nyáron távozó kulcsembereket nehéz lesz pótolni. Való igaz, nem szerencsés, hogy mások mellett a kezdő kapus és a két legjobb belső védő elhagyta a csapatot, ám az új felállás ékkövei csattanós választ adtak a kétkedőknek. Egyikük Dominik Kovacic, aki három hete az ausztriai edzőtáborban csatlakozott új társaihoz és az első tétmeccsen rögtön a kezdőben bizonyíthatott.

A horvát futballista jó játékkal hálálta meg a lehetőséget és nagy szerepe volt abban, hogy csapata nem kapott gólt az odavágón.

– Az előszezon közepén csatlakoztam a csapathoz, így nem volt túl sok időm, hogy beilleszkedjek, mégis gyorsan megtaláltam a helyem, amiben az is segítségemre volt, hogy többen játszanak itt a Balkánról, ők sokat beszéltek nekem a klubról – mondta el lapunknak Kovacic. – Hálás vagyok nekik, hogy megismertettek az alapokkal. A rövid idő ellenére sem ért meglepetésként, hogy azonnal a kezdőbe állítottak, mert ebből a pozícióból ketten távoztak nyáron, ezért is szerződtetett a klub. Mellettem Milos Vranjanin is érkezett, illetve maradtak mások a védelemben, együtt továbbra is a csapat erőssége lehet ez a sor és idővel még jobbak leszünk.

Új igazolás a kapuban a 19 éves Hindrich Ottó, őt a szakértők óriási tehetségnek tartanak, hogy mást ne mondjunk, a román sajtó a romániai Donnarummának nevezi. A Kajrat ellen nem ő állt a kapuban, hanem a 21 éves Artem Odincov, aki korábban is védett már néhány tétmeccsen. A kazahok ellen mindig tette a dolgát, amikor szükség volt rá, a 92. percben pedig egy nagy bravúrt is bemutatott.

– A két kapusunk valóban fiatal, de mindkettőjüket remek játékosnak tartom – ismerte el a két játékost a 28 éves védő. – Nekünk, idősebb játékosoknak is felelősségünk, hogy tápláljuk az önbizalmukat, elvégre mi is voltunk fiatalok, és annak idején mi is megkaptuk ezt a segítséget a tapasztaltabb társaktól.

A Kisvárda játékán nem látszódtak a nyári változások (az említett játékoscserék mellett immár Török László irányítja a csapatot), okos játékkal verte meg a kazah bronzérmest és a csütörtöki visszavágón még magabiztosabban léphet pályára.

– Az összes játékosunk fantasztikusan teljesített Almatiban, minden csapatrészben egységesek voltunk. Miénk volt a jobb csapat, megérdemelten nyertük meg a találkozót, így jó eredménnyel indulunk a visszavágón. Ettől függetlenül a második meccsen is nagyon óvatosnak kell lennünk, mert a Kajrat veszélyes csapat. Okosan kell játszanunk csütörtökön is, ha ugyanolyan fegyelmezettek leszünk, mint az idegenbeli mérkőzésen, akkor továbbjuthatunk – zárta szavait Kovacic.

Kisvárda belvárosában megnyílt az új szurkolói bolt, a csütörtöki, nemzetközi kupameccsre és a vasárnapi bajnokira már ott lehet megvásárolni a jegyeket elővételben.