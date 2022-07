Mint ismert, a futsal NB I. következő idényében két együttes képviseli megyénket, az említett Nyíregyháza és a Nyírbátor. A szabolcsi megyeszékhely csapata július 6-án kezdte meg a munkát, melynek fő feladata az, hogy a legmagasabb osztályban újonc játékosokkal teli keret felvegye az NB I. ritmusát. Ebben segítségére lesz Lovas Norbert vezetőedzőnek, hogy jó nevű ellenfelekkel szemben láthatja fiait, ugyanis a nyíregyháziak jövő keddtől kezdődően a DEAC-cal, a Berettyóújfaluval és az Újpesttel is összecsapnak.



– Két hete edzünk, eddig az erőszerzésé volt a főszerep, tehát futóedzések és erősítés volt főként – mondta el Lovas Norbert. – A napokban kezdtük el a labdás edzéseket. A felkészülési meccsek jó visszajelzést adnak, mennyire sikerül az NB I.-es ritmust felvenni. Az alapoktól kellett indulni, újra megértetni a főbb törvényszerűségeket. A védekezésre helyeztem eddig is a hangsúlyt, onnan lehet kontrázni, ami jellemző volt a csapatra. Egyénileg jó a keret, ezt csapattá kell formálni. Védekezésben is az a kulcs, hogy csapatszinten oldjuk meg a feladatunkat. Ha ezt sikerül megvalósítani, lesz keresnivalónk.



Hepp Tamás csapatvezető elárulta, a keretben még biztosan lesz változás, mert egy sérült játékost pótolni kell, valamint további két futsalos szerződtetését szeretné nyélbe ütni a klub.

A rajtig kevesebb mint egy hónap van hátra, az A’ Studió augusztus 15-én hazai pályán kezd a Veszprém ellen, egy idegenbeli összecsapás után pedig az előző idény ezüst­érmese, a Berettyóújfalu érkezik. A szezon első megyei rangadóját szeptember 29-én rendezik a Continental Arénában.