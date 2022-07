Újabb névvel bővült a salakmotoros páros Európa-bajnoki elődöntő startlistája. Szombaton a Nagyhalászi Speedway Ringen hét nemzet versenyzői küzdenek majd a továbbjutást jelentő dobogós helyekért. A párosok három versenyzőből állnak (egy tartalék) ám bármelyikük odaállhat a rajthelyre. A lengyelek is trojkával képviseltetik magukat, hiszen Wiktor Przyjemski is itt lesz a nagyhalászi viadalon.

A lengyelek is hárman lesznek

Három nemzet, a lett, a szlovén és a finn eddig két-két versenyzőt nevezett meg, a cseh, a lengyel, az ukrán és a magyar hármat-hármat.

Ami a mieinket illeti, vasárnap már edzéslehetőséget kaptak. Ezen Fazekas Dennis nem vett részt, a debreceni klubot képviselő Magosi Norbert és Kovács Roland viszont igen. A két motoros odatette magát és próbált felkészülni a párosozásra. Magosi tizenegy esztendeje Tabaka Józseffel a páros EB-döntőben a harmadik helyen végzett, az ő rutinja nagyon sokat számíthat majd szombaton.

– Úgy érzem a vasárnapi gyakorlás elérte a célját, mindenképpen hasznos volt – kezdte érdeklődésünkre Kovács Roland.

– Nekem inkább a külső íven adta jobban, Norbi pedig a szegély mellett motorozott. Úgy vélem megvolt a kellő összhang közöttünk. Úgy vélem döntő lesz, hogy miként kapjuk el a startot, mart akkor utána már csak védekezni kell és az könnyebb mindketten jól elkapjuk a startot, s a futam hátralévő részében csak védekeznünk kell. Persze akkor is lehet segíteni a társat, ha van ellenfél köztünk, de ez azért sokkal nehezebb feladat. Bevallom, nagyon bizakodó vagyok.

A különleges csemegét ígérő versenynek több esélyese is van. Így például a csehek, a lengyelek, az ukránok, a szlovének de okozhatnak meglepetést a lettek és a finnek is. No meg persze a mieink.

A verseny délelőttjén tíz órakor kezdődik a kötelező edzés délután a hagyományos bemutatások után 15.15-kor startol a verseny.

Startlista

Lettország

1 Jevgenij Kostigovs

2 Olegs Mihailovs

15

Szlovénia

3 Matic Ivacic

4 Nick Skorja

16

Finnország

5 Antti Voulas

6 Nilas Sariö

17

Lengyelország

7 Kacper Pludra

8 Bartlomiej Kowalski

18 Wiktor Przymjeski

Csehország

9. Václav Milik

10. Jan Kvéch

19. Eduard Krcsmár

Ukrajna

11. Marko Levishyn

12. Vitalij Lysak

20. Stanislav Melnychuk

Magyarország

13. Fazekas Dennis

14. Magosi Norbert

21. Kovács Roland